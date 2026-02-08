Partidos de hoy, domingo 8 de febrero del 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, domingo 8 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 8 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 11:00 Sporting Cristal vs Melgar Liga 1 MAX
- 13:15 Los Chankas vs Alianza Atlético Liga 1 MAX
- 15:30 Cienciano vs Juan Pablo II College Liga 1 MAX
- 18:00 Alianza Lima vs Comerciantes Unidos Liga 1 MAX
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace ESPN, Disney Plus
- 11:30 Liverpool vs Manchester City ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 8:00 Deportivo Alavés vs Getafe ESPN2, Disney+ Premium
- 10:15 Athletic Club vs Levante ESPN2, Disney+ Premium 12:30 Atlético Madrid vs Real Betis ESPN2, Disney+ Premium
- 15:00 Valencia vs Real Madrid DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 6:30 Bologna vs Parma Disney+ Premium
- 9:00 Lecce vs Udinese Disney+ Premium
- 12:00 Sassuolo vs Internazionale ESPN3, Disney+ Premium
- 14:45 Juventus vs Lazio ESPN 3 Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Köln vs RB Leipzig Disney+ Premium
- 11:30 Bayern München vs Hoffenheim Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 9:00 Nice vs Monaco Disney+ Premium
- 11:15 Angers SCO vs Toulouse Disney+ Premium
- 11:15 Auxerre vs Paris Disney+ Premium
- 11:15 Le Havre vs Strasbourg Disney+ Premium
- 14:45 PSG vs Olympique Marseille Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Platense vs Independiente ESPN Premium
- 15:00 Sarmiento vs Atlético Tucumán TNT Sports
- 17:15 Huracán vs San Lorenzo ESPN Premium
- 20:15 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors TNT Sports
- 20:15 Gimnasia Mendoza vs Instituto ESPN Premium
Chile - Primera División
- 10:00 Huachipato vs Universidad Chile TNT Sports
- 16:00 Ñublense vs Deportes Limache TNT Sports
- 18:30 Universidad Católica vs Deportes Concepción TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 16:10 Alianza vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play
- 18:20 Deportivo Cali vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 Jaguares de Córdoba vs Deportivo Pereira Win Play, RCN
Paraguay - Primera División
- 16:30 Libertad vs Guaraní Bet365, DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
- 18:30 Nacional Asunción vs Olimpia DIRECTV Sports, Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 7:45 Juventud vs Cerro Largo Disney+ Premium
- 15:00 Racing vs Deportivo Maldonado Disney+ Premium
- 18:30 Boston River vs Nacional Disney+ Premium
