Partidos de hoy, domingo 8 de febrero del 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, domingo 8 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 8 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 11:00 Sporting Cristal vs Melgar Liga 1 MAX
  • 13:15 Los Chankas vs Alianza Atlético Liga 1 MAX
  • 15:30 Cienciano vs Juan Pablo II College Liga 1 MAX
  • 18:00 Alianza Lima vs Comerciantes Unidos Liga 1 MAX

Inglaterra - Premier League

  • 9:00 Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace ESPN, Disney Plus
  • 11:30 Liverpool vs Manchester City ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

  • 8:00 Deportivo Alavés vs Getafe ESPN2, Disney+ Premium
  • 10:15 Athletic Club vs Levante ESPN2, Disney+ Premium 12:30 Atlético Madrid vs Real Betis ESPN2, Disney+ Premium
  • 15:00 Valencia vs Real Madrid DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 6:30 Bologna vs Parma Disney+ Premium
  • 9:00 Lecce vs Udinese Disney+ Premium
  • 12:00 Sassuolo vs Internazionale ESPN3, Disney+ Premium
  • 14:45 Juventus vs Lazio ESPN 3 Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Köln vs RB Leipzig Disney+ Premium
  • 11:30 Bayern München vs Hoffenheim Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 9:00 Nice vs Monaco Disney+ Premium
  • 11:15 Angers SCO vs Toulouse Disney+ Premium
  • 11:15 Auxerre vs Paris Disney+ Premium
  • 11:15 Le Havre vs Strasbourg Disney+ Premium
  • 14:45 PSG vs Olympique Marseille Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Platense vs Independiente ESPN Premium
  • 15:00 Sarmiento vs Atlético Tucumán TNT Sports
  • 17:15 Huracán vs San Lorenzo ESPN Premium
  • 20:15 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors TNT Sports
  • 20:15 Gimnasia Mendoza vs Instituto ESPN Premium

Chile - Primera División

  • 10:00 Huachipato vs Universidad Chile TNT Sports
  • 16:00 Ñublense vs Deportes Limache TNT Sports
  • 18:30 Universidad Católica vs Deportes Concepción TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:10 Alianza vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play
  • 18:20 Deportivo Cali vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 Jaguares de Córdoba vs Deportivo Pereira Win Play, RCN

Paraguay - Primera División

  • 16:30 Libertad vs Guaraní Bet365, DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
  • 18:30 Nacional Asunción vs Olimpia DIRECTV Sports, Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 7:45 Juventud vs Cerro Largo Disney+ Premium
  • 15:00 Racing vs Deportivo Maldonado Disney+ Premium
  • 18:30 Boston River vs Nacional Disney+ Premium

