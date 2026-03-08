Partidos de hoy, domingo 8 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 8 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:15 ADT vs Juan Pablo II College Liga 1 MAX
- 15:30 Los Chankas vs Universitario Liga 1 MAX
España - LaLiga
- 8:00 Villarreal vs Elche ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 10:15 Getafe vs Real Betis ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 12:30 Sevilla vs Rayo Vallecano DIRECTV Sports Peru, DGO, Bet365, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile
- 15:00 Valencia vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports
Italia - Serie A
- 6:30 Lecce vs Cremonese ESPN3, Disney+ Premium
- 9:00 Fiorentina vs Parma Disney+ Premium
- 9:00 Bologna vs Verona Disney+ Premium
- 12:00 Genoa vs Roma Disney+ Premium
- 14:45 Milan vs Internazionale Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 St. Pauli vs Eintracht Frankfurt ESPN2, Disney+ Premium
- 11:30 Union Berlin vs Werder Bremen Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 9:00 Lens vs Metz ESPN4, Disney+ Premium
- 11:15 Lille vs Lorient Disney+ Premium
- 11:15 Nice vs Rennes Disney+ Premium
- 11:15 Brest vs Le Havre Disney+ Premium
- 14:45 Olympique Lyonnais vs Paris Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Estrela vs Gil Vicente
- 13:00 Benfica vs Porto
- 15:30 Santa Clara vs Vitória Guimarães
Inglaterra - FA Cup
- 7:00 Fulham vs Southampton Disney+ Premium
- 8:30 Port Vale vs Sunderland Disney+ Premium
- 11:30 Leeds United vs Norwich City Disney+ Premium
Chile - Primera División de Chile
- 18:30 Palestino vs Cobresal TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Rionegro Águilas vs Atlético Nacional Fanatiz, Win+Futbol, Win Play
Sudamérica - Copa Libertadores Sub-20
- 17:00 Sporting Cristal Sub-20 vs Olimpia Asuncion Sub-20
- 19:00 Palmeiras Sub-20 vs U. Catolica Sub-20