Partidos de hoy, domingo 8 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 8 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:15 ADT vs Juan Pablo II College Liga 1 MAX
  • 15:30 Los Chankas vs Universitario Liga 1 MAX

España - LaLiga

  • 8:00 Villarreal vs Elche ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 10:15 Getafe vs Real Betis ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 12:30 Sevilla vs Rayo Vallecano DIRECTV Sports Peru, DGO, Bet365, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile
  • 15:00 Valencia vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports

Italia - Serie A

  • 6:30 Lecce vs Cremonese ESPN3, Disney+ Premium
  • 9:00 Fiorentina vs Parma Disney+ Premium
  • 9:00 Bologna vs Verona Disney+ Premium
  • 12:00 Genoa vs Roma Disney+ Premium
  • 14:45 Milan vs Internazionale Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 St. Pauli vs Eintracht Frankfurt ESPN2, Disney+ Premium
  • 11:30 Union Berlin vs Werder Bremen Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 9:00 Lens vs Metz ESPN4, Disney+ Premium
  • 11:15 Lille vs Lorient Disney+ Premium
  • 11:15 Nice vs Rennes Disney+ Premium
  • 11:15 Brest vs Le Havre Disney+ Premium
  • 14:45 Olympique Lyonnais vs Paris Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Estrela vs Gil Vicente
  • 13:00 Benfica vs Porto
  • 15:30 Santa Clara vs Vitória Guimarães

Inglaterra - FA Cup

  • 7:00 Fulham vs Southampton Disney+ Premium
  • 8:30 Port Vale vs Sunderland Disney+ Premium
  • 11:30 Leeds United vs Norwich City Disney+ Premium

Chile - Primera División de Chile

  • 18:30 Palestino vs Cobresal TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Rionegro Águilas vs Atlético Nacional Fanatiz, Win+Futbol, Win Play

Sudamérica - Copa Libertadores Sub-20

  • 17:00 Sporting Cristal Sub-20 vs Olimpia Asuncion Sub-20
  • 19:00 Palmeiras Sub-20 vs U. Catolica Sub-20
