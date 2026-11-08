Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
13:00 Los Chankas vs Alianza Lima Liga 1 Max
15:30 Sport Boys vs UTC Cajamarca Liga 1 Max
18:00 Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos Liga 1 Max
20:30 Universitario vs Deportivo Moquegua Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Sunderland vs Chelsea ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Ipswich Town vs AFC Bournemouth Disney+ Premium
- 9:00 Crystal Palace vs Liverpool Disney+ Premium
- 9:00 Brighton & Hove Albion vs Brentford Disney+ Premium
- 11:30 Manchester United vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 8:00 Elche vs Real Betis ESPN3, Disney+ Premium
- 10:15 Real Sociedad vs Rayo Vallecano Disney+ Premium
- 12:30 Celta de Vigo vs Levante ESPN3, Disney+ Premium
- 12:30 Villarreal vs GetafenDIRECTV Sports
- 15:00 Atlético Madrid vs Barcelona ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 6:30 Napoli vs Lazio ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Genoa vs Milan Disney+ Premium
- 9:00 Monza vs Atalanta Disney+ Premium
- 12:00 Inter vs Como Disney+ Premium
- 14:45 Fiorentina vs Juventus ESPN2, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Köln vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium
- 11:30 Freiburg vs Union Berlin Disney+ Premium
- 13:30 Hoffenheim vs Schalke 04 Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 9:00 Rennes vs Lille Disney+ Premium
- 11:15 Angers SCO vs Nice Disney+ Premium
- 11:15 Brest vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium
- 11:15 Le Havre vs Lorient Disney+ Premium
- 11:15 Le Mans vs Monaco Disney+ Premium
- 14:45 Lens vs Olympique Marseille Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Estoril vs Marítimo
- 10:30 Santa Clara vs Gil Vicente
- 13:00 Vitória Guimarães vs Porto
- 15:30 Rio Ave vs Sporting Braga
- 15:30 Estrela vs Benfica
Argentina - Liga Profesional
- 17:30 Central Córdoba SdE vs Lanús Disney+ Premium
Bolivia - Primera División
- 14:00 Nacional Potosí vs Real Potosí Entel Gol
- 16:15 Bolívar vs The Strongest Entel Gol
- 18:30 Blooming vs Oriente Petrolero Entel Gol
Chile - Primera División de Chile
- 10:30 Audax Italiano vs Coquimbo Unido max chile, TNT SPORTS Premium
- 10:30 Universidad Católica vs Deportes Limache max chile, TNT SPORTS Premium
- 13:00 Universidad Chile vs Cobresal max chile, TNT SPORTS Premium
- 13:00 Ñublense vs Colo-Colo max chile, TNT SPORTS Premium
- 15:30 Unión La Calera vs Huachipato Canal 13, max chile, TNT SPORTS Premium
- 18:00 Univ. Concepción vs O’Higgins max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Santa Fe vs Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 16:05 Jaguares de Córdoba vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv
- 18:10 Deportes Tolima vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 20:15 Alianza vs Llaneros RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 11:15 Macará vs Universidad Católica Zapping Sports, Zapping
- 11:30 Deportivo Cuenca vs Orense Zapping Sports, Zapping
- 13:45 Aucas vs Independiente del Valle Zapping Sports, Zapping
- 16:30 Barcelona vs LDU Quito Zapping Sports, Zapping
México - Liga MX
- 19:00 Querétaro vs Puebla TUDN USA, TUDN.com, FOX Mexico, TUDN App, ViX
- 21:10 León vs Guadalajara TUDN
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