Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 9 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
13:00 Deportivo Garcilaso vs Deportivo Moquegua Liga 1 Max
15:30 Melgar vs FC Cajamarca Liga 1 Max
Portugal - Primeira Liga
12:00 Porto vs Alverca ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+
14:30 Benfica vs Academico Viseu BTV Online, Disney+ Premium Brazil, DAZN Italia, DAZN Spain, Benfica TV
14:30 Gil Vicente vs Rio Ave Sport TV2, Sport TV Multiscreen
14:30 Moreirense vs Sporting Braga
Norteamérica - Leagues Cup
- 14:30 Seattle Sounders FC vs Querétaro MLS Season Pass
- 18:30 Cruz Azul vs New York City MLS Season Pass, Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TSN2
- 18:30 Philadelphia Union vs Necaxa MLS Season Pass
- 19:00 Nashville SC vs Atlético San Luis MLS Season Pass
- 19:00 Chicago Fire vs Santos Laguna MLS Season Pass
- 20:00 Austin vs Puebla MLS Season Pass
- 21:00 San Diego vs Tijuana MLS Season Pass
- 21:15 América vs Portland Timbers MLS Season Pass
Argentina - Liga Profesional
- 13:00 San Lorenzo vs Huracán Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 15:45 Gimnasia La Plata vs Barracas Central TyC Sports Internacional, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, inter, Max Argentina
- 15:45 Defensa y Justicia vs Newell’s Old Boys Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 18:15 Argentinos Juniors vs Racing Club ESPN Premium, Disney Plus
Brasil - Brasileirão
- 9:00 Cruzeiro vs Mirassol Fanatiz International, Canal del Futbol, Amazon Prime Video, Sportbox.ru
- 14:00 Bahia vs Vasco da Gama Fanatiz International, Globo, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 14:00 Palmeiras vs Internacional Fanatiz International, Globo, Premiere, Win Sports, Globoplay
- 16:30 Santos vs Athletico-PR Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
- 16:30 RB Bragantino vs Corinthians Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
- 17:30 Flamengo vs Vitória Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
Chile - Primera División de Chile
- 11:30 Deportes Concepción vs Univ. Concepción max chile, TNT SPORTS Premium
- 14:00 O’Higgins vs Deportes Limache max chile, TNT SPORTS Premium
- 16:30 Unión La Calera vs Colo-Colo max chile, TNT SPORTS Premium
- 19:00 Universidad Chile vs Palestino TNT Sports, Max
Colombia - Categoría Primera A
- 16:05 Alianza vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv
- 18:10 Jaguares de Córdoba vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 20:15 América de Cali vs Atlético Nacional RCN Nuestra Tele, Win Sports
Europa - Emirates Cup
- 8:00 Arsenal vs Borussia Dortmund ESPN