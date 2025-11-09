Partidos de hoy, domingo 9 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 9 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 UTC Cajamarca vs Sport Huancayo Liga 1 MAX
- 15:15 Alianza Atlético vs Alianza Universidad Liga 1 MAX
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Nottingham Forest vs Leeds United Disney+ Premium
- 9:00 Aston Villa vs AFC Bournemouth ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Brentford vs Newcastle United Disney+ Premium
- 9:00 Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium
- 11:30 Manchester City vs LiverpoolDisney Plus ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 8:00 Athletic Club vs Real Oviedo DIRECTV Sports
- 10:15 Rayo Vallecano vs Real Madrid DIRECTV Sports
- 12:30 Valencia vs Real Betis DIRECTV Sports
- 12:30 Mallorca vs Getafe Disney+ Premium
- 15:00 Celta de Vigo vs Barcelona ESPN 2, Disney Plus
Italia - Serie A
- 6:30 Atalanta vs Sassuolo ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Genoa vs Fiorentina Disney+ Premium
- 9:00 Bologna vs Napoli Disney+ Premium
- 12:00 Roma vs Udinese Disney+ Premium
- 14:45 Internazionale vs Lazio Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 9:00 Lorient vs Toulouse Disney+ Premium
- 11:15 Strasbourg vs Lille Disney+ Premium
- 11:15 Metz vs Nice Disney+ Premium
- 11:15 Angers SCO vs Auxerre Disney+ Premium
- 14:45 Olympique Lyonnais vs PSG Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Estrela vs Nacional Disney+ Premium
- 10:30 AVS vs Gil Vicente Disney+ Premium
- 13:00 Famalicão vs Porto Disney+ Premium
- 15:30 Sporting Braga vs Moreirense Disney+ Premium
- 15:30 Benfica vs Casa Pia Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 14:30 Boca Juniors vs River Plate ESPN Premium, TNT Sports
- 17:20 Banfield vs Aldosivi ESPN Premium
- 17:20 Sarmiento vs Instituto TNT Sports
- 19:30 Tigre vs Estudiantes TNT Sports
- 19:30 Atlético Tucumán vs Godoy Cruz ESPN Premium
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Corinthians vs Ceará Fanatiz
- 14:00 Cruzeiro vs Fluminense Fanatiz
- 14:00 Vitória vs Botafogo Fanatiz
- 16:30 Flamengo vs Santos Fanatiz
- 18:30 Fortaleza vs Grêmio Fanatiz
- 18:30 Mirassol vs Palmeiras Fanatiz
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Once Caldas vs Deportivo Pasto Win Sports
- 16:10 Alianza vs Boyacá Chicó Win Sports
- 18:20 América de Cali vs Unión Magdalena Win Sports
- 20:30 Santa Fe vs Deportivo Cali Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 13:00 Técnico Universitario vs Cuniburo Canal del Fútbol, Zapping
- 15:30 El Nacional vs Emelec Canal del Fútbol, Zapping
- 18:00 Orense vs Barcelona Canal del Fútbol, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:00 Sportivo Trinidense vs Cerro Porteño Tigo Sports
- 16:00 Guaraní vs Libertad Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 8:00 Cerro vs Boston River Disney+
- 14:30 Defensor Sporting vs Nacional Disney+
- 14:30 Juventud vs Progreso Disney+
- 14:30 Torque vs Peñarol Disney+
Copa Mundial Sub-17 de la FIFA
- 7:30 Fiyi Sub-17 vs Argentina Sub-17 DIRECTV, DGO
- 7:30 Bélgica Sub-17 vs Túnez Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:30 Portugal Sub-17 vs Japón Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:30 Marruecos Sub-17 vs Nueva Caledonia Sub-17 DIRECTV, DGO
- 9:45 Croacia Sub-17 vs Costa Rica Sub-17 DIRECTV, DGO
- 9:45 UAE Sub-17 vs Senegal Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Bolivia Sub-17 vs Qatar Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Italia Sub-17 vs Sur África Sub-17 DIRECTV, DGO
México - Liga MX
- 18:00 Santos Laguna vs Pachuca TUDN