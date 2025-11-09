Redacción EC
Partidos de hoy, domingo 9 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 9 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 UTC Cajamarca vs Sport Huancayo Liga 1 MAX
  • 15:15 Alianza Atlético vs Alianza Universidad Liga 1 MAX

Inglaterra - Premier League

  • 9:00 Nottingham Forest vs Leeds United Disney+ Premium
  • 9:00 Aston Villa vs AFC Bournemouth ESPN, Disney+ Premium
  • 9:00 Brentford vs Newcastle United Disney+ Premium
  • 9:00 Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium
  • 11:30 Manchester City vs LiverpoolDisney Plus ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 8:00 Athletic Club vs Real Oviedo DIRECTV Sports
  • 10:15 Rayo Vallecano vs Real Madrid DIRECTV Sports
  • 12:30 Valencia vs Real Betis DIRECTV Sports
  • 12:30 Mallorca vs Getafe Disney+ Premium
  • 15:00 Celta de Vigo vs Barcelona ESPN 2, Disney Plus

Italia - Serie A

  • 6:30 Atalanta vs Sassuolo ESPN, Disney+ Premium
  • 9:00 Genoa vs Fiorentina Disney+ Premium
  • 9:00 Bologna vs Napoli Disney+ Premium
  • 12:00 Roma vs Udinese Disney+ Premium
  • 14:45 Internazionale vs Lazio Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 9:00 Lorient vs Toulouse Disney+ Premium
  • 11:15 Strasbourg vs Lille Disney+ Premium
  • 11:15 Metz vs Nice Disney+ Premium
  • 11:15 Angers SCO vs Auxerre Disney+ Premium
  • 14:45 Olympique Lyonnais vs PSG Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Estrela vs Nacional Disney+ Premium
  • 10:30 AVS vs Gil Vicente Disney+ Premium
  • 13:00 Famalicão vs Porto Disney+ Premium
  • 15:30 Sporting Braga vs Moreirense Disney+ Premium
  • 15:30 Benfica vs Casa Pia Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 14:30 Boca Juniors vs River Plate ESPN Premium, TNT Sports
  • 17:20 Banfield vs Aldosivi ESPN Premium
  • 17:20 Sarmiento vs Instituto TNT Sports
  • 19:30 Tigre vs Estudiantes TNT Sports
  • 19:30 Atlético Tucumán vs Godoy Cruz ESPN Premium

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Corinthians vs Ceará Fanatiz
  • 14:00 Cruzeiro vs Fluminense Fanatiz
  • 14:00 Vitória vs Botafogo Fanatiz
  • 16:30 Flamengo vs Santos Fanatiz
  • 18:30 Fortaleza vs Grêmio Fanatiz
  • 18:30 Mirassol vs Palmeiras Fanatiz

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Once Caldas vs Deportivo Pasto Win Sports
  • 16:10 Alianza vs Boyacá Chicó Win Sports
  • 18:20 América de Cali vs Unión Magdalena Win Sports
  • 20:30 Santa Fe vs Deportivo Cali Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 13:00 Técnico Universitario vs Cuniburo Canal del Fútbol, Zapping
  • 15:30 El Nacional vs Emelec Canal del Fútbol, Zapping
  • 18:00 Orense vs Barcelona Canal del Fútbol, Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:00 Sportivo Trinidense vs Cerro Porteño Tigo Sports
  • 16:00 Guaraní vs Libertad Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Cerro vs Boston River Disney+
  • 14:30 Defensor Sporting vs Nacional Disney+
  • 14:30 Juventud vs Progreso Disney+
  • 14:30 Torque vs Peñarol Disney+

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

  • 7:30 Fiyi Sub-17 vs Argentina Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 7:30 Bélgica Sub-17 vs Túnez Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 8:30 Portugal Sub-17 vs Japón Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 8:30 Marruecos Sub-17 vs Nueva Caledonia Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 9:45 Croacia Sub-17 vs Costa Rica Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 9:45 UAE Sub-17 vs Senegal Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 10:45 Bolivia Sub-17 vs Qatar Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 10:45 Italia Sub-17 vs Sur África Sub-17 DIRECTV, DGO

México - Liga MX

  • 18:00 Santos Laguna vs Pachuca TUDN

