Partidos de hoy, domingo 7 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 7 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Clasificación Mundial
- 8:00 Georgia vs Bulgaria ESPN, Disney+ Premium
- 11:00 Macedonia del Norte vs Liechtenstein Disney+ Premium
- 11:00 Lituania vs Países Bajos ESPN Colombia, Disney+ Premium
- 11:00 República Centroafricana vs Comoras
- 13:45 Turquía vs España ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Alemania vs Irlanda del Norte Disney+ Premium
- 13:45 Bélgica vs Kazajstán Disney+ Premium
- 13:45 Polonia vs Finlandia Disney+ Premium
- 13:45 Luxemburgo vs Eslovaquia Disney+ Premium
Chile - Primera División de Chile
- 13:00 Cobresal vs Palestino MAX, TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Envigado vs Rionegro Águilas RCN, Win Sports
- 16:10 América de Cali vs Deportivo Cali RCN, Win Sports
- 18:20 Medellín vs Atlético Nacional RCN, Win Sports
- 20:30 Fortaleza CEIF vs La Equidad RCN, Win Sports
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 14:00 2 de Mayo vs Olimpia Tigo Sports
- 16:30 Cerro Porteño vs Atlético Tembetary Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 9:00 Cerro vs Cerro Largo GolTV, Disney+ Premium
- 13:30 Progreso vs Miramar Misiones GolTV, Disney+ Premium
- 16:00 Nacional vs Racing GolTV, Disney+ Premium
- 18:30 Torque vs Liverpool GolTV, Disney+ Premium
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 18:00 Sporting KC vs Austin MLS Season Pass