Partidos de hoy, domingo 7 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 7 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Clasificación Mundial

  • 8:00 Georgia vs Bulgaria ESPN, Disney+ Premium
  • 11:00 Macedonia del Norte vs Liechtenstein Disney+ Premium
  • 11:00 Lituania vs Países Bajos ESPN Colombia, Disney+ Premium
  • 11:00 República Centroafricana vs Comoras
  • 13:45 Turquía vs España ESPN2, Disney+ Premium
  • 13:45 Alemania vs Irlanda del Norte Disney+ Premium
  • 13:45 Bélgica vs Kazajstán Disney+ Premium
  • 13:45 Polonia vs Finlandia Disney+ Premium
  • 13:45 Luxemburgo vs Eslovaquia Disney+ Premium

Chile - Primera División de Chile

  • 13:00 Cobresal vs Palestino MAX, TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Envigado vs Rionegro Águilas RCN, Win Sports
  • 16:10 América de Cali vs Deportivo Cali RCN, Win Sports
  • 18:20 Medellín vs Atlético Nacional RCN, Win Sports
  • 20:30 Fortaleza CEIF vs La Equidad RCN, Win Sports

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 14:00 2 de Mayo vs Olimpia Tigo Sports
  • 16:30 Cerro Porteño vs Atlético Tembetary Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 9:00 Cerro vs Cerro Largo GolTV, Disney+ Premium
  • 13:30 Progreso vs Miramar Misiones GolTV, Disney+ Premium
  • 16:00 Nacional vs Racing GolTV, Disney+ Premium
  • 18:30 Torque vs Liverpool GolTV, Disney+ Premium

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 18:00 Sporting KC vs Austin MLS Season Pass

