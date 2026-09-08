Partidos de hoy, martes 8 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 8 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 11:45 AEK Athens vs LASK Linz Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, ESPN3 Argentina, Space Brazil, Zapping
- 11:45 Club Brugge vs Aston Villa ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fox Sports Argentina, TNT Brasil, Zapping
- 14:00 Real Madrid vs Internazionale ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, TNT Brasil, SBT
- 14:00 Lille vs Real Betis ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile
- 14:00 Porto vs Manchester City Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Fox Sports Argentina, Space Brazil, Zapping
- 14:00 Borussia Dortmund vs Villarreal Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Fox Sports Argentina, Space Brazil, Zapping
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Santa Fe vs Vasco da Gama DIRECTV Sports Peru, DGO, ESPN3 Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Uruguay
- 19:30 Boca Juniors vs São Paulo ESPN, Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Fluminense vs Platense ESPN, Disney+ Premium
Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA
- 8:00 Brasil Sub-20 vs Canadá Sub-20 DIRECTV Sports Peru, DGO, DAZN International, Canal 4 El Salvador, SporTV 2
- 8:00 Benín Sub-20 vs Argentina Sub-20 DIRECTV Sports Peru, DGO, DAZN International, Televisión Pública, DIRECTV Sports Argentina
- 11:00 Inglaterra Sub-20 vs Tanzania Sub-20 DIRECTV Sports Peru, DGO, DAZN International, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile
- 11:00 Polonia Sub-20 vs México Sub-20 DIRECTV Sports Peru, DGO, DAZN International, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile