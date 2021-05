Partidos de hoy domingo 02 de mayo EN DIRECTO. ELCOMERCIO.PE te trae toda la programación para ver los partidos de fútbol EN VIVO desde cualquier parte del mundo. Este último día de la semana tenemos partidazos como el Boca vs. Lanús o River vs. Banfield en Argentina, Pumas vs. América en México, el clásico de Inglaterra entre Manchester United y Liverpool o el partido del Barcelona ante Valencia. Además, tendremos el duelo de Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la fecha 6 de la Liga 1.

Liga 1

15:30 | Sporting Cristal vs Alianza Lima vía GOLPERU

Liga MX

19:06 | Santos Laguna vs Puebla vía Fox Sports

21:05 | Pumas UNAM vs América vía TUDN

Premier League

8:00 | Newcastle United vs Arsenal vía ESPN

10:30 | Manchester United vs Liverpool vía ESPN

13:15 | Tottenham Hotspur vs Sheffield United vía ESPN

LaLiga

7:00 | Real Valladolid vs Real Betis vía ESPN 2

9:15 | Villarreal vs Getafe vía DIRECTV Sports

11:30 | Granada vs Cádiz vía DIRECTV Sports

14:00 | Valencia vs Barcelona vía ESPN

Serie A

5:30 | Lazio vs Genoa vía ESPN Play

8:00 | Napoli vs Cagliari vía ESPN Play

8:00 | Sassuolo vs Atalanta vía ESPN

8:00 | Bologna vs Fiorentina vía ESPN Play

11:00 | Udinese vs Juventus vía ESPN 3

13:45 | Sampdoria vs Roma vía ESPN Play

Copa de la Liga Profesional Argentina

8:00 | Boca Juniors vs Lanús vía TNT y Fox Sports Premium

10:10 | Independiente vs Atlético Tucumán vía Fox Sports Premium

10:10 | Defensa y Justicia vs Unión Santa Fe vía NT Sports

12:20 | San Lorenzo vs Godoy Cruz vía TNT Sports

12:20 | Talleres Córdoba vs Huracán vía ESPN 2

14:30 | Banfield vs River Plate vía ESPN y Fox Sports Premium

16:40 | Rosario Central vs Newell’s Old Boys vía TyC Sports

19:00 | Aldosivi vs Argentinos Juniors vía TyC Sports

19:00 | Central Córdoba SdE vs Racing Club vía Afa Play

Colombia - Primera A

13:00 | Santa Fe vs Junior vía Win Sports+

15:30 | Atlético Nacional vs La Equidad vía Win Sports+

Ecuador - Primera A

15:30 | Orense vs Emelec vía GOLTV

18:00 | Manta vs Independiente del Valle vía GOLTV

