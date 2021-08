¿A qué hora y en qué canales de TV ver los partidos de hoy? Sigue EN DIRECTO las incidencias de lo que ocurra en las semifinales de los Juegos Olímpicos con los partidos de México vs. Brasil y Japón vs. España, quienes buscarán un cupo para pelear la medalla de oro en el fútbol masculino de Tokio 2020. Además, hay un partido emocionante en el fútbol peruano con el Universitario vs. Sporting Cristal. Sigue también la Champions League, Copa Libertadores, fútbol de Colombia y más.

Semifinal fútbol olímpico - Hombres

3:00 | Brasil Sub-23 vs Mexico Sub-23 vía TUDN, Azteca Deportes y Marca Claro

6:00 | Japón Sub-23 vs España Sub-23 vía Marca Claro y RTVE

Liga 1 - Fase 2

13:00 | UTC Cajamarca vs César Vallejo vía GolPeru

15:30 | Carlos Manucci vs Sport Huancayo vía GolPeru

19:30 | Sporting Cristal vs Universitario vía GolPeru

Sudamérica - Copa Libertadores

17:15 | Fluminense vs Cerro Porteño vía Fox Sports

Colombia - Primera A

20:00 | Santa Fe vs Atlético Nacional vía Win Sports+

Europa - Liga de Campeones de la UEFA

12:00 | Malmö FF vs Rangers

12:00 | Sparta Praha vs Monaco

13:00 | PSV vs Midtjylland

13:00 | CFR Cluj vs Young Boys

13:00 | Genk vs Shakhtar Donetsk

14:00 | Crvena Zvezda vs Sheriff

14:00 | Olympiakos Piraeus vs Ludogorets

Europa - UEFA Europa League

12:00 | Neftçi vs HJK

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 | Atlético Palmaflor vs Bolívar vía Tigo Sports Bolivia

17:15 | Nacional Potosí vs Santa Cruz vía Tigo Sports Bolivia

19:30 | Independiente Petrolero vs Real Potosí vía Tigo Sports Bolivia

Chile - Primera División

19:30 | Everton vs Cobresal vía TNT Sports HD

Conforme a los criterios de Saber más