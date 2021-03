Inicio de semana pero el fútbol no se detiene en el mundo. Entre los partidos de hoy martes 09 de marzo más importantes tenemos el Juventus vs. Porto y Dortmund vs. Sevilla en la UEFA Champions League. Además, habrán partidos por Fase 2 de la Copa Libertadores 2021. ¿Cuáles son los canales de TV que transmitirán fútbol en vivo? Aquí te contamos todos los detalles y también podrás saber los horarios (de Perú) para seguir la programación completa.

Programación de partidos de hoy 09 de marzo

Champions League

Copa Libertadores

Primeira Liga

16:45 | Sporting Braga vs. Vitória Guimaraes vía Arena Sport 3

Liga Betplay

20:00 | Alianza Petrolera vs. Millonarios vía Win Sports+

Primera División de Paraguay

16:30 | Guaireña vs. 12 de Octubre vía Tigo Sports

18:45 | Cerro Porteño vs. River Plate vía Tigo Sports

