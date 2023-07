¿Cómo y dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de hoy, martes 18 de julio 2023. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Liga de Campeones de la UEFA

10:00 | Struga vs Žalgiris

12:00 | Flora vs Raków Częstochowa

12:00 | Sheriff vs Farul Constanța

12:00 | Maccabi Haifa vs Hamrun Spartans vía Paramount+

13:00 | The New Saints vs Häcken

13:00 | Zrinjski vs Urartu

13:00 | BATE vs Partizani Tirana

14:15 | Breidablik vs Shamrock Rovers

Copa Sudamericana

17:00 | América Mineiro vs Colo-Colo vía DIRECTV Sports

19:00 | Estudiantes vs Barcelona vía ESPN2, DIRECTV Sports

19:30 | Universitario vs Corinthians vía ESPN y Star+

Liga de Conferencia de la UEFA

12:30 | Balzan vs Domžale

Argentina - Primera B Metropolitana

13:30 | Comunicaciones vs Argentino Quilmes vía TyC Sports Play

19:10 | Talleres Remedios vs Sacachispas vía TyC Sports Play

Amistosos

6:00 | West Ham United vs Tottenham Hotspur vía Star+

13:45 | Rangers vs Newcastle United vía Star+

Brasileirão

18:00 | Palmeiras vs Cuiabá vía Fanatiz

Copa Chile

18:00 | Univ. Concepción vs Rangers vía Estádio TNT Sports