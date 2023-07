¿Cómo y dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de hoy, domingo 23 de julio 2023. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Perú - Primera División

13:00 | Academia Cantolao vs UTC Cajamarca vía Liga 1 Max

15:00 | Carlos Manucci vs Sport Boys vía GOLPERU

15:30 | Melgar vs Sporting Cristal vía Liga 1 Max

Mundial Femenino

0:00 | Suecia vs Sur África vía DIRECTV Sports

2:30 | Países Bajos vs Portugal vía DIRECTV Sports

5:00 | Francia vs Jamaica vía DIRECTV Sports

Superliga Argentina

14:30 | Atlético Tucumán vs Independiente vía TNT Sports

16:45 | Defensa y Justicia vs Sarmiento vía Star+

19:00 | Rosario Central vs River Plate vía ESPN

Bolivia - Liga de Fútbol

14:00 | Real Tomayapo vs Guabirá vía DirecTV

16:30 | Bolívar vs The Strongest vía DirecTV

18:30 | Atlético Palmaflor vs Royal Pari vía DirecTV

Brasil - Brasileirão

14:00 | Santos vs Botafogo vía Star+

14:00 | RB Bragantino vs Internacional vía Star+

14:00 | Cruzeiro vs Goiás vía Star+

16:30 | Vasco da Gama vs Athletico-PR vía Star+

Chile - Primera División

14:00 | Ñublense vs Colo-Colo vía TNT Sports

17:00 | Universidad Católica vs Coquimbo Unido vía TNT Sports

19:30 | Everton vs Unión Española vía TNT Sports

Liga Betplay

15:45 | Atlético Bucaramanga vs Atlético Huila vía RCN Nuestra Tele, Win Sports

20:10 | Medellín vs Junior vía RCN Nuestra Tele, Win Sports

Paraguay - Primera División

15:00 | Sportivo Luqueño vs Sportivo Ameliano vía Tigo Sports

17:30 | Olimpia vs Nacional Asunción vía Tigo Sports

Uruguay - Primera División

10:00 | Boston River vs Wanderers vía GolTV , Star+

13:00 | Peñarol vs Defensor Sporting vía GolTV , Star+

Venezuela - Primera División

16:00 | Caracas vs Deportivo Táchira vía GolTV

18:30 | Portuguesa vs Hermanos Colmenárez vía GolTV

Legues Cup

18:00 | New York City vs Atlas vía MLS Pass on Apple TV

18:30 | Columbus Crew vs St. Louis City vía MLS Pass on Apple TV

18:30 | Cincinnati vs Sporting KC vía MLS Pass on Apple TV

19:30 | Nashville SC vs Colorado Rapids vía MLS Pass on Apple TV

20:00 | Puebla vs Minnesota United vía MLS Pass on Apple TV