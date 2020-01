Este domingo 26 de enero del 2020 puedes seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, domingo 26 de enero, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

HORARIOS Y CANALES PARA VER FÚTBOL EN VIVO

España – Liga Santander

6:00 | Atlético Madrid vs. Leganés | Sky HD

8:00 | Celta de Vigo vs. Eibar | Sky HD

10:00 | Getafe vs. Real Betis | ESPN

12:30 | Real Sociedad vs. Mallorca | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

15:00 | Real Valladolid vs. Real Madrid | Sky HD

Italia – Serie A

6:30 | Inter vs. Cagliari | ESPN Play

9:00 | Hellas verona vs. Lecce | ESPN Play

9:00 | Sampdoria vs. Sassuolo | ESPN Play

9:00 | Parma vs. Udinese | ESPN Play

12:00 | Roma vs. Lazio | ESPN Play

14:45 | Napoli vs. Juventus | ESPN Play

Alemania – Bundesliga

9:30 | Werder Bremen vs. Hoffenheim | FOX Sports | FOX Play

12:00 | Bayer Leverkusen vs. Fortuna Dusseldorf | FOX Sports

Francia – Ligue 1

9:00 | Olympique Lyon vs. Toulouse | BT Sport ESPN

11:00 | Nantes vs. Bordeaux | BT Sports ESPN

15:00 | Lille vs. PSG | DAZN

Portugal – Primeira Liga

10:00 | Tondela vs. Vitória Setúbal | Sport TV3

10:00 | Famalicao vs. Santa Clara | Sport TV 4

10:00 | Belenenses vs. Portimonense | Sport TV 1

12:30 | Pacos Ferreira vs. Benfica | ESPN

15:00 | Deportivo Aves vs. Boavista | Sport TV 2

Inglaterra – FA Cup

8:00 | Manchester city vs. Fulham | ESPN

9:55 | Watford vs. Tranmere Rovers | Viaplay Norway

12:00 | Shrewsburry vs. Liverpool | LFCTV Go

Superliga Argentina

15:35 | Banfield vs. Patronato | TNT Sports

15:35 | Defensa y Justicia vs. Talleres | FOX Sports

17:40 | Racing vs. Atlético Tucumán | TNT Sports

19:45 | Boca Juniors vs. Independientne | TNT Sports

Colombia – Primera A

15:15 | Patriotas Boyacá vs. Cúcuta

17:20 | Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira

19:30 | Millonarios vs. Deportivo Pasto

Paraguay – Primera División

16:00 | Sol de América vs. Sportivo Luqueño

18:15 | Guaraní vs. Cerro Porteño

Brasil – Campeonato Paulista A1

14:00 | Botafogo vs. Ponte Preta

14:00 | Palmeiras vs. Sao Paulo

17:00 | Mirasol vs. Corinthians | PFC Internacional

17:00 | Santo André vs. Ferroviaria | PFC Internacional