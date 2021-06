Mira la programación de TV, los horarios y toda la información para seguir los partidos de hoy domingo 27 de enero con los duelos de octavos de final de la Eurocopa 2021 entre Portugal vs. Bélgica y Holanda vs. República Checa, serios candidatos para alcanzar la final del certamen. Además, sigue la guía completa para que puedas ver fútbol en vivo y en directo y no te pierdas ni un solo detalle de los partidazos de Copa América como el Brasil vs. Ecuador y el Perú vs Venezuela.

Copa América

Eurocopa

Brasileirão

9:00 | Juventude vs Flamengo vía SPO Internacional

14:00 | Fluminense vs Corinthians vía SPO Internacional

18:00 | Palmeiras vs Bahia vía Premiere

18:00 | Grêmio vs Fortaleza vía Premiere

18:00 | Athletico-PR vs Chapecoense vía Fanatiz

18:30 | Ceará vs São Paulo vía Globo

18:30 | Sport Recife vs Cuiabá vía Premiere

18:30 | Santos vs Atlético Mineiro vía SPO Internacional

18:30 | América Mineiro vs Internacional vía SporTV

Uruguay - Primera Division

10:00 | Boston River vs Liverpool vía GolTV

13:00 | Rentistas vs Nacional vía GolTV

MLS

14:38 | Atlanta United vs New York RB vía ESPN3 Sur

17:08 | New York City vs DC United vía DAZN

19:25 | Austin vs Columbus Crew vía DAZN y ESPN Play

20:08 | Dallas vs New England vía DAZN

