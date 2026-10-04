Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - Liga de Naciones de la UEFA

  • 8:00 Azerbaiyán vs Lituania ESPN 2, Disney+ Premium
  • 11:00 Kosovo vs Austria ESPN, Disney+ Premium
  • 11:00 Malta vs Andorra Disney+ Premium
  • 13:45 República de Irlanda vs Israel Disney+ Premium
  • 13:45 Grecia vs Alemania ESPN 2, Disney+ Premium
  • 13:45 Países Bajos vs Serbia Disney+ Premium
  • 13:45 Portugal vs Noruega ESPN, Disney+ Premium
  • 13:45 Gales vs Dinamarca Disney+ Premium

Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF

  • 14:00 Guyana vs Dominica YouTube, CONCACAF GO
  • 15:00 Islas Turcas y Caicos vs Islas Vírgenes Británicas YouTube, CONCACAF GO
  • 15:00 Bahamas vs U.S. Virgin Islands YouTube, CONCACAF GO
  • 17:00 Puerto Rico vs Islas Caimán YouTube, CONCACAF GO
  • 17:00 Trinidad y Tobago vs Curazao YouTube, CONCACAF GO
  • 18:00 Aruba vs Anguila YouTube, CONCACAF GO
  • 19:00 Costa Rica vs Haití YouTube, CONCACAF GO
  • 21:00 Nicaragua vs República Dominicana YouTube, CONCACAF GO

Argentina - Liga Profesional

  • 12:45 Huracán vs Aldosivi TyC Sports Internacional, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, inter
  • 15:00 Talleres Córdoba vs Belgrano Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
  • 17:15 Argentinos Juniors vs Tigre TNT Sports, Disney+ Premium
  • 19:30 Estudiantes Río Cuarto vs Racing Club TNT Sports, Disney+ Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Deportivo Pasto vs Fortaleza CEIF RCN, Win Sports
  • 16:05 Cúcuta Deportivo vs Deportivo Pereira RCN, Win Sports
  • 18:10 Atlético Bucaramanga vs Junior RCN, Win Sports
  • 20:15 Llaneros vs América de Cali RCN, Win Sports

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Danubio vs Cerro Largo Disney Plus, DIRECTV Sports
  • 11:00 Boston River vs Juventud Disney Plus, DIRECTV Sports
  • 14:00 Cerro vs Wanderers Disney Plus, DIRECTV Sports
  • 17:30 Racing vs Peñarol Disney Plus, DIRECTV Sports
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