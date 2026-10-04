Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 4 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 8:00 Azerbaiyán vs Lituania ESPN 2, Disney+ Premium
- 11:00 Kosovo vs Austria ESPN, Disney+ Premium
- 11:00 Malta vs Andorra Disney+ Premium
- 13:45 República de Irlanda vs Israel Disney+ Premium
- 13:45 Grecia vs Alemania ESPN 2, Disney+ Premium
- 13:45 Países Bajos vs Serbia Disney+ Premium
- 13:45 Portugal vs Noruega ESPN, Disney+ Premium
- 13:45 Gales vs Dinamarca Disney+ Premium
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 14:00 Guyana vs Dominica YouTube, CONCACAF GO
- 15:00 Islas Turcas y Caicos vs Islas Vírgenes Británicas YouTube, CONCACAF GO
- 15:00 Bahamas vs U.S. Virgin Islands YouTube, CONCACAF GO
- 17:00 Puerto Rico vs Islas Caimán YouTube, CONCACAF GO
- 17:00 Trinidad y Tobago vs Curazao YouTube, CONCACAF GO
- 18:00 Aruba vs Anguila YouTube, CONCACAF GO
- 19:00 Costa Rica vs Haití YouTube, CONCACAF GO
- 21:00 Nicaragua vs República Dominicana YouTube, CONCACAF GO
Argentina - Liga Profesional
- 12:45 Huracán vs Aldosivi TyC Sports Internacional, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, inter
- 15:00 Talleres Córdoba vs Belgrano Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 17:15 Argentinos Juniors vs Tigre TNT Sports, Disney+ Premium
- 19:30 Estudiantes Río Cuarto vs Racing Club TNT Sports, Disney+ Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Deportivo Pasto vs Fortaleza CEIF RCN, Win Sports
- 16:05 Cúcuta Deportivo vs Deportivo Pereira RCN, Win Sports
- 18:10 Atlético Bucaramanga vs Junior RCN, Win Sports
- 20:15 Llaneros vs América de Cali RCN, Win Sports
Uruguay - Primera División
- 8:00 Danubio vs Cerro Largo Disney Plus, DIRECTV Sports
- 11:00 Boston River vs Juventud Disney Plus, DIRECTV Sports
- 14:00 Cerro vs Wanderers Disney Plus, DIRECTV Sports
- 17:30 Racing vs Peñarol Disney Plus, DIRECTV Sports