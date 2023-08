¿Cómo y dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de hoy, jueves 03 de agosto 2023. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Mundial Femenil de la FIFA

5:00 | Corea del Sur vs Alemania vía DIRECTV Sports

5:00 | Marruecos vs Colombia vía DIRECTV Sports

Leagues Cup

19:00 | Philadelphia Union vs DC United vía Apple TV

19:00 | New York RB vs New York City vía Apple TV

19:00 | Pumas UNAM vs Querétaro vía Apple TV

19:00 | Atlas vs New England vía Apple TV

19:30 | Charlotte vs Cruz Azul vía Apple TV

21:30 | León vs Real Salt Lake vía Apple TV

Copa Centroamericana

19:00 | Diriangén vs Herediano vía Star+

21:00 | Deportivo Saprissa vs Cartaginés vía Star+

Copa Sudamericana

17:00 | San Lorenzo vs São Paulo vía ESPN2, Star+

19:00 | América Mineiro vs RB Bragantino vía ESPN2, Star+

19:00 | Ñublense vs LDU Quito vía ESPN2, Star+

Copa Libertadores

19:00 | Atlético Nacional vs Racing Club vía ESPN2, Star+

19:00 | Flamengo vs Olimpia vía ESPN2, Star+

Copa Argentina

15:00 | Banfield vs Estudiantes Río Cuarto vía TyC Sports

19:15 | Belgrano vs Claypole vía TyC Sports