Partidos de hoy, jueves 8 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 8 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

13:00 Deportivo Moquegua vs Cienciano Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

15:30 Atlético Grau vs Los Chankas Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

Brasil - Brasileirão

17:30 Santos vs Flamengo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

18:00 Athletico-PR vs Atlético Mineiro Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

19:30 Fluminense vs Coritiba Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

19:30 Palmeiras vs Bahia Fanatiz, Premiere, Flow Sports, Globoplay, Canal del Futbol

Colombia - Categoría Primera A

18:05 Atlético Nacional vs Deportes Tolima Win+ Futbol, Win Play, Viju+ Sport, Fanatiz

20:10 Fortaleza CEIF vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

Bolivia - Copa de la División Profesional

14:00 Always Ready vs Nacional Potosí Entel Gol

19:00 Blooming vs Bolívar Entel Gol

México - Liga de Expansión MX

20:00 Alebrijes de Oaxaca vs Correcaminos UAT Disney+ Premium