Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, jueves 8 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 8 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Deportivo Moquegua vs Cienciano Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:30 Atlético Grau vs Los Chankas Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

Brasil - Brasileirão

  • 17:30 Santos vs Flamengo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 18:00 Athletico-PR vs Atlético Mineiro Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 19:30 Fluminense vs Coritiba Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 19:30 Palmeiras vs Bahia Fanatiz, Premiere, Flow Sports, Globoplay, Canal del Futbol

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:05 Atlético Nacional vs Deportes Tolima Win+ Futbol, Win Play, Viju+ Sport, Fanatiz
  • 20:10 Fortaleza CEIF vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

Bolivia - Copa de la División Profesional

  • 14:00 Always Ready vs Nacional Potosí Entel Gol
  • 19:00 Blooming vs Bolívar Entel Gol

México - Liga de Expansión MX

  • 20:00 Alebrijes de Oaxaca vs Correcaminos UAT Disney+ Premium
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