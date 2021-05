¿Cómo y dónde ver fútbol en vivo? Sigue la programación de los partidos de hoy lunes 31 de mayo y no te pierdas las semifinales de la Copa de la Liga Argentina con los duelos entre Boca Juniors vs. Racing Club y Colón vs. Independiente. Además, hay amistosos FIFA y también es el inicio del campeonato Sub 21 de la UEFA en el que países como España, Italia, Portugal y Francia tienen participación. Revisa aquí la programación de TV y los horarios.

Programación de TV hoy 31 de mayo

Amistoso FIFA

11:45 | Jordania vs Vietnam vía Jordan Sport

12:00 | Turquía vs Guinea vía Estádio TNT Sports

13:45 | Turquía vs Irlanda del Norte vía Estádio TNT Sports

Chile - Primera División

14:30 | Antofagasta vs Huachipato vía Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

17:00 | Unión La Calera vs Ñublense vía Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

19:30 | Audax Italiano vs Universidad Chile vía Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

Perú - Segunda División

11:00 | Unión Comercio vs Carlos Stein vía GOLPERU

13:15 | Molinos El Pirata vs Comerciantes Unidos vía GOLPERU

15:30 | Juan Aurich vs Atlético Grau vía GOLPERU

Uruguay - Primera Division

13:00 | Rentistas vs Wanderers vía GOLTV Play, VTV+

15:15 | Torque vs Fénix vía GOLTV Play, VTV+

Europa - Campeonato Sub 21 de la UEFA

11:00 | España Sub-21 vs Croacia Sub-21 vía Cuatro

11:00 | Países Bajos Sub-21 vs Francia Sub-21 vía Sky Sports Red Button, France 4

14:00 | Portugal Sub-21 vs Italia Sub-21 vía ESPN 3

14:00 | Dinamarca Sub-21 vs Alemania Sub-21 vía ran.de, Sky Sports

