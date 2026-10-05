Partidos de hoy, lunes 5 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 5 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 11:00 Chipre vs Letonia ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Italia vs Turquía Disney+ Premium
- 13:45 Montenegro vs Armenia Disney+ Premium
- 13:45 Bosnia-Herzegovina vs Polonia Disney+ Premium
- 13:45 Irlanda del Norte vs Georgia Disney+ Premium
- 13:45 Rumania vs Suecia ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Ucrania vs Hungría Disney+ Premium
- 13:45 Francia vs Bélgica ESPN, Disney+ Premium
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 14:00 Guadalupe vs St. Lucia YouTube, CONCACAF GO, ViX
- 16:00 Cuba vs St. Kitts and Nevis YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus, fuboTV
- 17:00 Martinica vs El Salvador YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2, fuboTV
- 19:00 Bermudas vs Barbados YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus, fuboTV
- 19:00 Granada vs Bonaire YouTube, CONCACAF GO, ViX
- 19:00 Guatemala vs Surinam YouTube, CONCACAF GO, SCCN, Fox Sports 2, fuboTV
- 21:00 Honduras vs Jamaica YouTube, CONCACAF GO, Telesistema Honduras, DTVC+, Fox Sports 2
Argentina - Liga Profesional
- 14:45 Deportivo Riestra vs Central Córdoba SdE Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina, TyC Sports
- 17:00 Estudiantes vs Gimnasia Mendoza Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium Argentina
- 17:00 Vélez Sarsfield vs Platense Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina, ViX
- 19:15 Banfield vs Rosario Central Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium, Fanatiz, ViX
Colombia - Categoría Primera A
- 19:00 Medellín vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play
Paraguay - Primera División
- 15:00 Sportivo Trinidense vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 17:15 Cerro Porteño vs 2 de Mayo DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 18:00 Nacional vs Torque Disney+ Premium, DIRECTV Sports