Partidos de hoy, lunes 8 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 8 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Clasificación Mundial
- 8:00 Georgia vs Bulgaria FIFA+
- 8:00 Guinea Ecuatorial vs Túnez FIFA+
- 8:00 Zambia vs Marruecos FIFA+
- 8:00 Mozambique vs Botsuana FIFA+
- 10:00 Congo vs Eritrea FIFA+
- 11:00 Uganda vs Somalia FIFA+
- 11:00 Madagascar vs Chad FIFA+
- 11:00 Malaui vs Liberia FIFA+
- 11:00 Guinea vs Argelia FIFA+
- 11:00 Guinea-Bissau vs Yibuti FIFA+
- 13:45 Grecia vs Dinamarca Disney+ Premium
- 13:45 Israel vs Italia ESPN, Disney+ Premium
- 13:45 Gibraltar vs Islas Feroe Disney+ Premium
- 13:45 Bielorrusia vs Escocia Disney+ Premium
- 13:45 Suiza vs Eslovenia Disney+ Premium
- 13:45 Kosovo vs Suecia Disney+ Premium
- 13:45 Croacia vs Montenegro Disney+ Premium
- 14:00 Ghana vs Malí FIFA+
- 14:00 Libia vs Eswatini FIFA+
- 19:30 El Salvador vs Surinam Concacaf Go
- 20:30 Panamá vs Guatemala Concacaf Go
Argentina - Copa Argentina
- 10:00 Argentinos Juniors vs Lanús TyC Sports
Amistoso
- Malasia vs Palestina
- Indonesia vs Líbano FIFA+
- Siria vs Kuwait
- Emiratos Árabes Unidos vs Bahréin
- República Checa vs Arabia Saudita Disney+ Premium