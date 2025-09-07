Redacción EC
Partidos de hoy, lunes 8 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 8 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Clasificación Mundial

  • 8:00 Georgia vs Bulgaria FIFA+
  • 8:00 Guinea Ecuatorial vs Túnez FIFA+
  • 8:00 Zambia vs Marruecos FIFA+
  • 8:00 Mozambique vs Botsuana FIFA+
  • 10:00 Congo vs Eritrea FIFA+
  • 11:00 Uganda vs Somalia FIFA+
  • 11:00 Madagascar vs Chad FIFA+
  • 11:00 Malaui vs Liberia FIFA+
  • 11:00 Guinea vs Argelia FIFA+
  • 11:00 Guinea-Bissau vs Yibuti FIFA+
  • 13:45 Grecia vs Dinamarca Disney+ Premium
  • 13:45 Israel vs Italia ESPN, Disney+ Premium
  • 13:45 Gibraltar vs Islas Feroe Disney+ Premium
  • 13:45 Bielorrusia vs Escocia Disney+ Premium
  • 13:45 Suiza vs Eslovenia Disney+ Premium
  • 13:45 Kosovo vs Suecia Disney+ Premium
  • 13:45 Croacia vs Montenegro Disney+ Premium
  • 14:00 Ghana vs Malí FIFA+
  • 14:00 Libia vs Eswatini FIFA+
  • 19:30 El Salvador vs Surinam Concacaf Go
  • 20:30 Panamá vs Guatemala Concacaf Go

Argentina - Copa Argentina

  • 10:00 Argentinos Juniors vs Lanús TyC Sports

Amistoso

  • Malasia vs Palestina
  • Indonesia vs Líbano FIFA+
  • Siria vs Kuwait
  • Emiratos Árabes Unidos vs Bahréin
  • República Checa vs Arabia Saudita Disney+ Premium

