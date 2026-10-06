Partidos de hoy, martes 6 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 6 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 9:00 Kazajstán vs Islas Feroe ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Luxemburgo vs Bulgaria Disney+ Premium
- 13:45 Suiza vs Macedonia del Norte Disney+ Premium
- 13:45 Escocia vs Eslovenia Disney+ Premium
- 13:45 Croacia vs España ESPN, Disney+ Premium
- 13:45 Inglaterra vs República Checa ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Albania vs San Marino Disney+ Premium
- 13:45 Bielorrusia vs Finlandia Disney+ Premium
- 13:45 Estonia vs Islandia Disney+ Premium
- 13:45 Moldavia vs Eslovaquia Disney+ Premium
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 15:00 Montserrat vs Islas Turcas y Caicos YouTube, CONCACAF GO
- 15:00 Saint Martin vs Bahamas YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX
- 16:00 San Vicente / Granadinas vs Sint Maarten YouTube, CONCACAF GO
- 18:00 Antigua y Barbuda vs Aruba YouTube, CONCACAF GO
- 21:00 Guayana Francesa vs Belice YouTube, CONCACAF GO
Paraguay - Primera División
- 15:00 Sportivo Ameliano vs Rubio Ñú DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
- 17:15 Olimpia vs Nacional Asunción DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
Amistoso
- 6:00 Corea del Sur vs Uzbekistán
- 6:35 China vs Tayikistán
- 9:00 India vs Uruguay AUF TV, Antel TV, Sport TV1
- 11:00 Rusia vs Nigeria
- 12:00 Jordania vs Venezuela Televen
- 18:00 Argentina vs Benín TyC Sports Argentina, SporTV,
- 18:45 Colombia vs Perú DIRECTV Sports, TV 360, Caracol TV, RCN Television
- 19:00 EE. UU. vs Canadá Disney+ Premium
- 21:30 México vs Chile Mega, Canal del Futbol, TUDN USA, Univision
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 19:30 Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps Apple TV
Chile - Copa Chile
- 18:30 Colo-Colo vs Puerto Montt max chile, TNT SPORTS Premium