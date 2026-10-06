Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, martes 6 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 6 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - Liga de Naciones de la UEFA

  • 9:00 Kazajstán vs Islas Feroe ESPN2, Disney+ Premium
  • 13:45 Luxemburgo vs Bulgaria Disney+ Premium
  • 13:45 Suiza vs Macedonia del Norte Disney+ Premium
  • 13:45 Escocia vs Eslovenia Disney+ Premium
  • 13:45 Croacia vs España ESPN, Disney+ Premium
  • 13:45 Inglaterra vs República Checa ESPN2, Disney+ Premium
  • 13:45 Albania vs San Marino Disney+ Premium
  • 13:45 Bielorrusia vs Finlandia Disney+ Premium
  • 13:45 Estonia vs Islandia Disney+ Premium
  • 13:45 Moldavia vs Eslovaquia Disney+ Premium

Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF

  • 15:00 Montserrat vs Islas Turcas y Caicos YouTube, CONCACAF GO
  • 15:00 Saint Martin vs Bahamas YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX
  • 16:00 San Vicente / Granadinas vs Sint Maarten YouTube, CONCACAF GO
  • 18:00 Antigua y Barbuda vs Aruba YouTube, CONCACAF GO
  • 21:00 Guayana Francesa vs Belice YouTube, CONCACAF GO

Paraguay - Primera División

  • 15:00 Sportivo Ameliano vs Rubio Ñú DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
  • 17:15 Olimpia vs Nacional Asunción DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay

Amistoso

  • 6:00 Corea del Sur vs Uzbekistán
  • 6:35 China vs Tayikistán
  • 9:00 India vs Uruguay AUF TV, Antel TV, Sport TV1
  • 11:00 Rusia vs Nigeria
  • 12:00 Jordania vs Venezuela Televen
  • 18:00 Argentina vs Benín TyC Sports Argentina, SporTV,
  • 18:45 Colombia vs Perú DIRECTV Sports, TV 360, Caracol TV, RCN Television
  • 19:00 EE. UU. vs Canadá Disney+ Premium
  • 21:30 México vs Chile Mega, Canal del Futbol, TUDN USA, Univision

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 19:30 Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps Apple TV

Chile - Copa Chile

  • 18:30 Colo-Colo vs Puerto Montt max chile, TNT SPORTS Premium
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