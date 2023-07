¿Cómo y dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de hoy, miércoles 12 de julio 2023. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Liga de Campeones de la UEFA

9:00 | Astana vs Dinamo Tbilisi vía Paramount+

11:00 | HJK vs Larne vía HJK TV

12:00 | Häcken vs The New Saints vía

12:30 | Farul Constanța vs Sheriff

13:30 | Slovan Bratislava vs Swift Hesperange

Copa Oro

18:30 | EE. UU. vs Panamá vía ESPN y STAR+

21:00 | Jamaica vs México vía ESPN y STAR+

Primera División de Chile

18:00 | Coquimbo Unido vs Curicó Unido vía TNT Sports

Copa Sudamericana

17:00 | Patronato vs Botafogo vía DIRECTV Sports

19:00 | Sporting Cristal vs Emelec vía ESPN2, Star+

19:00 | Medellín vs San Lorenzo vía ESPN2, Star+

Major League Soccer

18:30 | New England vs Atlanta United vía MLS Pass on Apple TV

18:30 | New York RB vs Cincinnati vía MLS Pass on Apple TV

19:30 | Chicago Fire vs CF Montréal vía MLS Pass on Apple TV

19:30 | Houston Dynamo vs Minnesota United vía MLS Pass on Apple TV

19:30 | Sporting KC vs Real Salt Lake vía MLS Pass on Apple TV

19:30 | Nashville SC vs Philadelphia Union vía MLS Pass on Apple TV

21:30 | SJ Earthquakes vs Seattle Sounders FC vía MLS Pass on Apple TV

21:30 | Vancouver Whitecaps vs Austin vía MLS Pass on Apple TV

21:30 | Los Angeles FC vs St. Louis City vía MLS Pass on Apple TV

Copa do Brasil

17:00 | Grêmio vs Bahia vía SporTV

19:30 | Athletico-PR vs Flamengo vía SporTV

Copa Chile

14:00 | Magallanes vs Deportes Santa Cruz vía TNT Sports

Copa Paraguay

13:00 | Atyrá vs Sportivo Carapeguá

Amistoso

10:00 | Manchester United vs Leeds vía MUTV