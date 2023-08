¿Cómo y dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de hoy, miércoles 2 de agosto 2023. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Mundial femenino

2:00 | Argentina vs Suecia vía DIRECTV Sports

2:00 | Sur África vs Italia vía DIRECTV Sports

5:00 | Jamaica vs Brasil vía DIRECTV Sports

5:00 | Panamá vs Francia vía DIRECTV Sports

Liga de Campeones de la UEFA

9:00 | Astana vs Dinamo Zagreb

11:00 | Qarabağ vs Raków Częstochowa

12:00 | Genk vs Servette

12:00 | Maccabi Haifa vs Sheriff

12:00 | Molde vs HJK

12:00 | Häcken vs KÍ

13:00 | København vs Breidablik

13:30 | Galatasaray vs Žalgiris

Amistosos

6:30 | Liverpool vs Bayern München vía Star+

13:45 | Olympique Marseille vs Bayer Leverkusen vía Star+

18:30 | Juventus vs Real Madrid vía Star+

19:30 | Borussia Dortmund vs Chelsea vía Star+

20:00 | Atlético Madrid vs Real Sociedad vía ESPN2

22:00 | Sevilla vs Real Betis vía ESPN2

Leagues Cup

19:00 | Inter Miami vs Orlando City SC vía MLS Pass on Apple TV

20:00 | Mazatlán vs Dallas vía MLS Pass on Apple TV

20:00 | Pachuca vs Houston Dynamo vía MLS Pass on Apple TV

21:30 | Los Angeles FC vs Juárez vía MLS Pass on Apple TV

Copa Centroamericana

17:00 | Hankook Verdes vs Motagua vía Star+

19:00 | Comunicaciones vs Real España vía Star+

21:00 | Olimpia vs Independiente vía Star+

Liga BetPlay

19:30 | Santa Fe vs Medellín vía ViX

Copa Sudamericana

17:00 | Botafogo vs Guaraní vía Star+, ESPN3

17:00 | Estudiantes vs Goiás vía DIRECTV Sports

Copa Libertadores

19:00 | Nacional vs Boca Juniors vía Star+, ESPN

19:00 | Deportivo Pereira vs Independiente del Valle vía ESPN2, Star+

19:30 | Atlético Mineiro vs Palmeiras vía FOX Sports 2 , Star+

Copa Argentina

13:30 | Colón vs Lanús vía TyC Sports

16:00 | Chaco For Ever vs Rosario Central vía TyC Sports