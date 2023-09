¿Cómo y dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de hoy, miércoles 20 de septiembre del 2023. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Perú - Primera Division

13:00 Unión Comercio vs Carlos Manucci vía Liga 1 Max

15:30 UTC Cajamarca vs Deportivo Municipal vía Liga 1 Max

18:30 Cienciano vs ADT vía Liga 1 Max

20:30 Universitario vs Sport Boys vía Gol Perú

Europa - Liga de Campeones de la UEFA

11:45 Galatasaray vs København vía ESPN, Star+, Fox Sports

11:45 Real Madrid vs Union Berlin vía ESPN, Star+, Fox Sports

14:00 Bayern München vs Manchester United vía ESPN, Star+, Fox Sports

14:00 Sevilla vs Lens vía ESPN, Star+, Fox Sports

14:00 Arsenal vs PSV vía ESPN, Star+, Fox Sports

14:00 Sporting Braga vs Napoli vía ESPN, Star+, Fox Sports

14:00 Benfica vs Salzburg vía ESPN2, Star+, Fox Sports

14:00 Real Sociedad vs Internazionale vía ESPN2, Star+, Fox Sports

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

9:30 Lille vs Olimpija vía Star+, ESPN

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

18:30 Charlotte vs Philadelphia Union vía MLS Pass on Apple TV

18:30 Columbus Crew vs Chicago Fire vía MLS Pass on Apple TV

18:30 DC United vs Atlanta United vía MLS Pass on Apple TV

18:30 Inter Miami vs Toronto FC vía MLS Pass on Apple TV

18:30 CF Montréal vs Cincinnati vía MLS Pass on Apple TV

18:30 New York RB vs Austin vía MLS Pass on Apple TV

18:30 New York City vs Orlando City SC vía MLS Pass on Apple TV

19:30 Houston Dynamo vs Vancouver Whitecaps vía MLS Pass on Apple TV

19:30 Sporting KC vs Nashville SC vía MLS Pass on Apple TV

19:30 St. Louis City vs Los Angeles FC vía MLS Pass on Apple TV

20:30 Colorado Rapids vs Seattle Sounders FC vía MLS Pass on Apple TV

20:30 Real Salt Lake vs Dallas vía MLS Pass on Apple TV

21:30 LA Galaxy vs Minnesota United vía MLS Pass on Apple TV

21:30 Portland Timbers vs SJ Earthquakes vía MLS Pass on Apple TV

Argentina - Superliga Argentina

14:00 Barracas Central vs Banfield vía AFA Play, Star+, ESPN

14:00 Defensa y Justicia vs Tigre vía TyC Sports, AFA Play, TNT Sports

16:30 Vélez Sarsfield vs Arsenal vía AFA Play, ESPN, Star+

16:30 Estudiantes vs San Lorenzo vía AFA Play, TNT Sports

19:00 Instituto vs Colón vía AFA Play, TNT Sports

19:00 Racing Club vs Newell’s Old Boys vía Star+, ESPN

Brasil - Brasileirão

17:00 Goiás vs Flamengo SPO Internacional, Star+, Fanati…

19:30 São Paulo vs Fortaleza Star+, Fanatiz International, Brasilei…

19:30 Fluminense vs Cruzeiro SPO Internacional, ESPN2, Star+, …

Colombia - Primera A

16:00 Boyacá Chicó vs Junior vía Win Sports

18:10 Rionegro Águilas vs América de Cali vía Win Sports

20:20 Atlético Nacional vs Santa Fe vía Win Sports

Paraguay - Primera División

18:30 Olimpia vs Sportivo Ameliano

México - Liga MX

21:06 Querétaro vs América vía Fox Sports

