¿Cómo y dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de hoy, miércoles 30 de agosto 2023. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Liga de Campeones de la UEFA

14:00 | PSV vs Rangers vía Star+

14:00 | København vs Raków Częstochowa vía ESPN

14:00 | AEK Athens vs Antwerp vía Star+

Copa de la Liga Inglesa

13:45 | Harrogate Town vs Blackburn Rovers

13:45 | Nottingham Forest vs Burnley

13:45 | Sheffield United vs Lincoln City

13:45 | Chelsea vs AFC Wimbledon

14:00 | Doncaster Rovers vs Everton

MLS

18:30 | Atlanta United vs Cincinnati vía MLS Pass on Apple TV

18:30 | Charlotte vs Orlando City SC vía MLS Pass on Apple TV

18:30 | Inter Miami vs Nashville SC vía MLS Pass on Apple TV

18:30 | New England vs New York RB vía MLS Pass on Apple TV

18:30 | New York City vs CF Montréal vía MLS Pass on Apple TV

18:30 | Toronto FC vs Philadelphia Union vía MLS Pass on Apple TV

19:30 | Austin vs Seattle Sounders FC vía MLS Pass on Apple TV

19:30 | Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps vía MLS Pass on Apple TV

19:30 | Houston Dynamo vs Columbus Crew vía MLS Pass on Apple TV

19:30 | Minnesota United vs Colorado Ra vía MLS Pass on Apple TVpids

19:30 | St. Louis City vs Dallas vía MLS Pass on Apple TV

21:30 | Portland Timbers vs Real Salt Lake vía MLS Pass on Apple TV

21:30 | SJ Earthquakes vs LA Galaxy vía MLS Pass on Apple TV

Liga Betplay

18:15 | Unión Magdalena vs América de Cali vía Win Sports

20:30 | Rionegro Águilas vs Atlético Nacional vía Win Sports

Copa Sudamericana

17:00 | Botafogo vs Defensa y Justicia vía Star+, ESPN

Copa Libertadores

19:30 | Deportivo Pereira vs Palmeiras vía Star+

19:30 | Boca Juniors vs Racing Club vía FOX Sports, ESPN, Star+

Copa Argentina

12:00 | Talleres Córdoba vs Colón vía TyC Sports

14:15 | Argentinos Juniors vs San Martín San Juan vía TyC Sports

16:30 | San Lorenzo vs Belgrano vía TyC Sports

Copa Centroamericana

19:00 | Real España vs Águila vía Star+

21:00 | Comunicaciones vs Herediano vía Star+

Liga MX

20:00 | Toluca vs Monterrey vía TUDN

20:06 | Querétaro vs Atlas vía fuboTV, TUDN

22:00 | Tigres UANL vs Santos Laguna vía TUDN

