Partidos de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 7 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Brasil - Brasileirão

17:30 RB Bragantino vs Mirassol Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

17:30 Internacional vs Corinthians Fanatiz, Premiere, TV Record, Globoplay, Canal del Futbol

17:30 Remo vs Gremio Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

18:00 Vitória vs Chapecoense Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

18:30 Botafogo vs Vasco da Gama Fanatiz, Premiere, Flow Sports, Globoplay, Canal del Futbol

19:30 Cruzeiro vs São Paulo Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

Colombia - Categoría Primera A

20:20 Atlético Nacional vs Deportes Tolima Win+ Futbol, Win Play

Bolivia - Copa de la División Profesional

14:00 Guabirá vs The Strongest Entel Gol

17:00 Independiente Petrolero vs Gualberto Villarroel SJ Entel Gol

19:00 Oriente Petrolero vs Universitario de Vinto Entel Gol

Chile - Copa Chile

17:00 Coquimbo Unido vs Cobreloa max chile, TNT SPORTS Premium

17:00 Antofagasta vs Universidad Chile max chile

Uruguay - Copa Uruguay

13:30 Cerrito vs Wanderers DIRECTV Sports Uruguay

18:00 Plaza Colonia vs Juventud DIRECTV Sports Uruguay