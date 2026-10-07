Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 7 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Brasil - Brasileirão

  • 17:30 RB Bragantino vs Mirassol Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 17:30 Internacional vs Corinthians Fanatiz, Premiere, TV Record, Globoplay, Canal del Futbol
  • 17:30 Remo vs Gremio Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 18:00 Vitória vs Chapecoense Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 18:30 Botafogo vs Vasco da Gama Fanatiz, Premiere, Flow Sports, Globoplay, Canal del Futbol
  • 19:30 Cruzeiro vs São Paulo Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:20 Atlético Nacional vs Deportes Tolima Win+ Futbol, Win Play

Bolivia - Copa de la División Profesional

  • 14:00 Guabirá vs The Strongest Entel Gol
  • 17:00 Independiente Petrolero vs Gualberto Villarroel SJ Entel Gol
  • 19:00 Oriente Petrolero vs Universitario de Vinto Entel Gol

Chile - Copa Chile

  • 17:00 Coquimbo Unido vs Cobreloa max chile, TNT SPORTS Premium
  • 17:00 Antofagasta vs Universidad Chile max chile

Uruguay - Copa Uruguay

  • 13:30 Cerrito vs Wanderers DIRECTV Sports Uruguay
  • 18:00 Plaza Colonia vs Juventud DIRECTV Sports Uruguay

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