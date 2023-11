¿Cómo y dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de hoy, domingo 12 de noviembre del 2023. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Inglaterra - Premier League

9:00 | Aston Villa vs Fulham vía Star+

9:00 | Brighton & Hove Albion vs Sheffield United vía Star+

9:00 | Liverpool vs Brentford vía Star+, ESPN

9:00 | West Ham United vs Nottingham Forest vía Star+, ESPN

11:30 | Chelsea vs Manchester City vía Star+, ESPN

España - La Liga

10:15 | Barcelona vs Deportivo Alavés vía DIRECTV Sports

12:30 | Sevilla vs Real Betis vía ESPN2, Star+

15:00 | Atlético Madrid vs Villarreal vía DIRECTV Sports

Italia - Serie A

6:30 | Napoli vs Empoli vía Star+, ESPN

9:00 | Fiorentina vs Bologna vía Star+

9:00 | Udinese vs Atalanta vía Star+

12:00 | Lazio vs Roma vía ESPN3, Star+

14:45 | Internazionale vs Frosinone vía Star+,

Alemania - Bundesliga

9:30 | Bayer Leverkusen vs Union Berlin vía ESPN2, Star+

11:30 | Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt vía Star+

13:30 | RB Leipzig vs Freiburg vía Star+

Portugal - Primeira Liga

10:30 | Gil Vicente vs Rio Ave

10:30 | Boavista vs Farense vía GolTV

13:00 | Arouca vs Sporting Braga vía GolTV

15:30 | Benfica vs Sporting CP vía GolTV

Francia - Ligue 1

9:00 | Clermont vs Lorient

9:00 | Metz vs Nantes

11:05 | Rennes vs Olympique Lyonnais vía Star+

14:45 | Lens vs Olympique Marseille vía Star+

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

15:00 | Philadelphia Union vs New England vía MLS Pass on Apple TV

17:00 | Orlando City SC vs Nashville SC vía MLS Pass on Apple TV

19:00 | Columbus Crew vs Atlanta United vía MLS Pass on Apple

Argentina - Superliga Argentina

12:30 | Colón vs Talleres Córdoba vía AFA Play, TNT Sports

12:30 | Defensa y Justicia vs San Lorenzo vía Star+

14:45 | Tigre vs Platense vía AFA Play, TNT Sports

14:45 | Boca Juniors vs Newell’s Old Boys vía ESPN2

17:00 | Independiente vs Banfield vía AFA Play, TNT Sports

17:00 | Belgrano vs Unión Santa Fe vía TyC Sports

Chile - Campeonato Nacional

10:30 | Magallanes vs Huachipato vía Estadio TNT Sports, TNT Sports

13:00 | Everton vs Curicó Unido vía Estadio TNT Sports, TNT Sports

15:30 | Colo-Colo vs Unión La Calera vía Estadio TNT Sports, TNT Sports

18:00 | Coquimbo Unido vs Copiapó vía Estadio TNT Sports, TNT Sports

18:00 | Unión Española vs O’Higgins vía Estadio TNT Sports, TNT Sports

Colombia - Primera A

17:00 | Atlético Nacional vs Millonarios vía RCN Nuestra Tele, Win Sports

19:30 | América de Cali vs Medellín vía RCN Nuestra Tele, Win Sports

Ecuador - Primera A

12:30 | El Nacional vs Gualaceo vía Star+, GOLTV

15:00 | Libertad vs LDU Quito vía Star+, GOLTV

18:00 | Emelec vs Barcelona vía GolTV

Uruguay - Primera Division

14:30 | Fénix vs Deportivo Maldonado vía Star+, VTV+

17:00 | Wanderers vs Boston River vía Star+, VTV+

Copa del Mundo Sub 17 de la FIFA

4:00 | Francia Sub-17 vs Burkina Faso Sub-17 vía DIRECTV

4:00 | Venezuela Sub-17 vs Nueva Zelanda Sub-17 vía DIRECTV

7:00 | Corea del Sur Sub-17 vs Estados Unidos Sub-17 vía DIRECTV

7:00 | México Sub-17 vs Alemania Sub-17 vía DIRECTV

México - Liga MX

19:00 | Cruz Azul vs Puebla vía fuboTV, TUDN

21:05 | León vs Juárez vía Claro Sports, fuboTV

APUESTAS DEL DÍA