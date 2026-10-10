Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, sábado 10 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 10 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 ADT vs FC Cajamarca Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:30 Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II College Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 19:00 Universitario vs Melgar Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

Inglaterra - Premier League

  • 6:30 Arsenal vs Leeds United ESPN, Disney Plus
  • 9:00 Aston Villa vs Brentford Disney Plus
  • 9:00 Chelsea vs AFC Bournemouth ESPN, Disney Plus
  • 9:00 Ipswich Town vs Fulham Disney Plus
  • 9:00 Sunderland vs Brighton & Hove Albion Disney Plus
  • 11:30 Manchester United vs Tottenham Hotspur ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

  • 7:00 Rayo Vallecano vs Athletic Club Disney Plus
  • 9:15 Deportivo Alavés vs Atlético Madrid ESPN 2, Disney Plus
  • 11:30 Barcelona vs Getafe ESPN 2, Disney Plus
  • 14:00 Real Madrid vs Villarreal Disney Plus

Italia - Serie A

  • 8:00 Genoa vs Fiorentina Disney Plus
  • 11:00 Internazionale vs Parma Disney Plus
  • 13:45 Napoli vs Frosinone ESPN 2, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Augsburg vs Bayern München Disney Plus
  • 8:30 Hoffenheim vs Hamburger SV Disney Plus
  • 8:30 Mainz 05 vs Bayer Leverkusen Disney Plus
  • 8:30 Paderborn vs Stuttgart Disney Plus
  • 8:30 Union Berlin vs Elversberg Disney Plus
  • 11:30 RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 10:15 Lille vs Le Havre Disney Plus
  • 13:45 Brest vs Angers SCO Disney Plus
  • 13:45 Lorient vs Paris Disney Plus
  • 13:45 Mónaco vs Touluse Disney Plus
  • 13:45 PSG vs Le Mans ESPN, Disney Plus

Argentina - Liga Profesional

  • 13:45 Barracas Central vs Huracán Disney Plus
  • 15:00 Central Córdoba SdE vs Estudiantes TNT Sports
  • 17:15 Tigre vs Banfield TNT Sports
  • 19:30 River Plate vs Estudiantes Río Cuarto Disney Plus

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Universitario de Vinto vs Real Oruro Entel Gol
  • 18:30 Oriente Petrolero vs ABB Entel Gol

Colombia - Categoría Primera A

  • 15:30 Deportivo Pereira vs Deportivo Cali RCN, Win Sports
  • 18:10 Junior vs Inter Bogotá RCN, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 11:30 Independiente del Valle vs Aucas
  • 14:00 Manta vs Técnico Universitario Zapping
  • 16:30 Guayaquil City vs Emelec Zapping

Uruguay - Primera División

  • 9:00 Defensor Sporting vs Cerro Disney Plus
  • 13:00 Wanderers vs Boston River Disney Plus
  • 16:30 Peñarol vs Progreso Disney Plus

México - Liga MX

  • 18:00 Querétaro vs Atlante
  • 20:00 Atlas vs Guadalajara
  • 22:10 América vs Monterrey

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.