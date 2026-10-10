Partidos de hoy, sábado 10 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 10 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 ADT vs FC Cajamarca Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:30 Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II College Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
- 19:00 Universitario vs Melgar Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 6:30 Arsenal vs Leeds United ESPN, Disney Plus
- 9:00 Aston Villa vs Brentford Disney Plus
- 9:00 Chelsea vs AFC Bournemouth ESPN, Disney Plus
- 9:00 Ipswich Town vs Fulham Disney Plus
- 9:00 Sunderland vs Brighton & Hove Albion Disney Plus
- 11:30 Manchester United vs Tottenham Hotspur ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 7:00 Rayo Vallecano vs Athletic Club Disney Plus
- 9:15 Deportivo Alavés vs Atlético Madrid ESPN 2, Disney Plus
- 11:30 Barcelona vs Getafe ESPN 2, Disney Plus
- 14:00 Real Madrid vs Villarreal Disney Plus
Italia - Serie A
- 8:00 Genoa vs Fiorentina Disney Plus
- 11:00 Internazionale vs Parma Disney Plus
- 13:45 Napoli vs Frosinone ESPN 2, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Augsburg vs Bayern München Disney Plus
- 8:30 Hoffenheim vs Hamburger SV Disney Plus
- 8:30 Mainz 05 vs Bayer Leverkusen Disney Plus
- 8:30 Paderborn vs Stuttgart Disney Plus
- 8:30 Union Berlin vs Elversberg Disney Plus
- 11:30 RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 10:15 Lille vs Le Havre Disney Plus
- 13:45 Brest vs Angers SCO Disney Plus
- 13:45 Lorient vs Paris Disney Plus
- 13:45 Mónaco vs Touluse Disney Plus
- 13:45 PSG vs Le Mans ESPN, Disney Plus
Argentina - Liga Profesional
- 13:45 Barracas Central vs Huracán Disney Plus
- 15:00 Central Córdoba SdE vs Estudiantes TNT Sports
- 17:15 Tigre vs Banfield TNT Sports
- 19:30 River Plate vs Estudiantes Río Cuarto Disney Plus
Bolivia - Primera División
- 14:00 Universitario de Vinto vs Real Oruro Entel Gol
- 18:30 Oriente Petrolero vs ABB Entel Gol
Colombia - Categoría Primera A
- 15:30 Deportivo Pereira vs Deportivo Cali RCN, Win Sports
- 18:10 Junior vs Inter Bogotá RCN, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 11:30 Independiente del Valle vs Aucas
- 14:00 Manta vs Técnico Universitario Zapping
- 16:30 Guayaquil City vs Emelec Zapping
Uruguay - Primera División
- 9:00 Defensor Sporting vs Cerro Disney Plus
- 13:00 Wanderers vs Boston River Disney Plus
- 16:30 Peñarol vs Progreso Disney Plus
México - Liga MX
- 18:00 Querétaro vs Atlante
- 20:00 Atlas vs Guadalajara
- 22:10 América vs Monterrey