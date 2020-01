Este sábado 18 de enero del 2020 puedes seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, sábado 18 de enero, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

Universitario de Deportes tiene una cita especial con todos sus hinchas en el estadio Monumental de Ate. El equipo crema presenta a todo su plantel para hacerse frente en la temporada 2020, donde el primer objetivo es salir campeón tras varios años de sequía. Además, tendrá un largo camino para poder clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este sábado desde las 20:00 horas, Universitario de Deportes enfrentará a Cerro Largo e inmediatamente después concentrará para viajar a Venezuela y jugar el partido de ida contra Carabobo.

HORARIOS Y CANALES PARA VER FÚTBOL EN VIVO

Inglaterra – Premier League

7:30 | Watford vs. Tottenham | ESPN Play Sur, ESPN 2

10:00 | Arsenal vs. Sheffield United | ESPN Play Sur, ESPN 3

10:00 | Brighton & Hove Albion vs. Aston Villa | ESPN Play Sur

10:00 | Manchester City vs. Crystal Palace | ESPN Play Sur, ESPN 2

10:00 | Southampton vs. Wolverhampton | ESPN Play Sur, Wolver TV

10:00 | West Ham vs. Everton | ESPn Play Sur, Everton TV

12:30 | Newcastle vs. Chelsea | ESPN Play Sur, ESPN 2

España – Liga Santander

7:00 | Levante vs. Deportivo Alavés | ESPN Sur, Sky HD

10:00 | Real Madrid vs. Sevilla | Watch ESPN Brasil, Sky HD

12:30 | Osasuna vs. Real Valladolid | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

15:00 | Eibar vs. Atlético Madrid | ESPN 2 Sur

Italia – Serie A

9:00 | Lazio vs. Sampdoria | ESPN Sur, ESPN Play Sur

12:00 | Sassuolo vs. Torino | ESPN Play Sur, ESPN 3

14:45 | Napoli vs. Fiornteina | ESPN Play Sur, Serie A Pass

Alemania – Bundesliga

9:30 | Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt | Sky Sports Bundesliga

9:30 | Fortuna Dusseldorf vs. Werder Bremen | Sky Sports Bundesliga

9:30 | Mainz 05 vs. Friburgo | Sky Sports Bundesliga

9:30 | Augsburgo vs. Borussia Dortmund | Sky Sports Bundesliga 1

9:30 | Colonia vs. Wolfsburgo | Sky Sport Bundesliga

Portugal – Primeira Liga

10:00 | Deportivo Aves vs. Portimonense | Sport TV4

10:30 | Vitória Guimaraes vs. Santa Clara | Sport TV 1

13:00 | Tondela vs. Moreirense | Sport TV 1

15:30 | Beleneses vs. Vitória Setúbal | Sport TV 1

Francia – Copa de Francia

14:55 | Nantes vs. Olympique Lyon | Eurosport 2 France

Inglaterra – Championship

7:30 | Queens Park Rangers vs. Leeds United | ESPN 3

10:00 | Birmingham City vs. Cardiff City | Cardiff City

10:00 | Bristol City vs. Barnsley | Robins TV

10:00 | Derby Country vs. Hull City | Robins TV

10:00 | Huddersfield vs. Brentford | iFollow

México - Liga MX, Tornero Clausura

18:00 | Monterrey vs. Morelia | ESPN Deportes, FOX Sports 2

20:00 | Pachuca vs. Chivas Guadalajara | ESPN Deportes, ESPN+

22:00 | América vs. Tigres UANL | DAZN, ESPN, ESPN+

