¿Cómo y dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de hoy, sábado 22 de julio 2023. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Liga 1

13:00 | Alianza Atlético vs Cusco vía Liga1 MAX

15:30 | ADT vs Atlético Grau vía Liga1 MAX

20:30 | Alianza Lima vs Universitario vía Liga1 MAX

Mundial Femenil de la FIFA

2:00 | Zambia vs Japón vía DIRECTV Sports

4:30 | Inglaterra vs Haití vía DIRECTV Sports

7:00 | Dinamarca vs China vía DIRECTV Sports

Liga Profesional Argentina

13:30 | San Lorenzo vs Argentinos Juniors vía TyC Sports, Star+

16:00 | Estudiantes vs Belgrano vía TyC Sports, Star+

18:30 | Platense vs Huracán vía TyC Sports

Liga de Fútbol de Bolivia

14:00 | Nacional Potosí vs Aurora vía DIRECTV Sports

16:30 | Wilstermann vs Libertas Gran Mamoré vía DIRECTV Sports

Brasileirao

14:00 | Flamengo vs América Mineiro vía Star+

14:00 | Palmeiras vs Fortaleza vía Star+

16:30 | Bahia vs Corinthians vía Star+

16:30 | Cuiabá vs São Paulo vía Star+

19:00 | Grêmio vs Atlético Mineiro vía Star+

Campeonato Nacional de Chile

14:00 | Copiapó vs Cobresal vía Estadio TNT Sports, TNT Sports

16:30 | Huachipato vs O’Higgins vía Canal 13, Estadio TNT Sports

19:00 | Universidad Chile vs Palestino vía Estadio TNT Sports

Liga BetPlay

20:30 | Millonarios vs Deportivo Pereira vía Win Sports

Primera División de Paraguay

15:00 | Sportivo Trinidense vs Resistencia vía Tigo Sports

17:30 | Cerro Porteño vs General Caballero JLM vía Tigo Sports

Primera División de Uruguay

10:15 | Racing vs Deportivo Maldonado vía Star+, GOLTV

13:00 | Danubio vs River Plate vía GolTV, Star+

17:30 | Nacional vs Cerro Largo vía GolTV

Leagues Cup

18:30 | CF Montréal vs Pumas UNAM vía MLS Pass on Apple TV

18:30 | New York RB vs New England vía MLS Pass on Apple TV

19:00 | Philadelphia Union vs Tijuana vía MLS Pass on Apple TV

20:30 | Real Salt Lake vs Seattle Sounders FC vía MLS Pass on Apple TV

21:00 | Portland Timbers vs SJ Earthquakes vía MLS Pass on Apple TV