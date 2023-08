¿Cómo y dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de hoy, sábado 26 de agosto del 2023. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Liga 1

13:00 | Unión Comercio vs Academia Cantolao vía Liga 1 Max

15:00 | Carlos Manucci vs Cienciano vía GOLPERU

18:00 | Binacional vs Cusco vía Liga 1 Max

20:30 | Alianza Lima vs Alianza Atlético vía Liga 1 Max

Premier League

6:30 | AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur vía Star+, ESPN Argentina

9:00 | Arsenal vs Fulham vía Star+, ESPN

9:00 | Brentford vs Crystal Palace vía Star+

9:00 | Everton vs Wolverhampton Wanderers vía Star+

9:00 | Manchester United vs Nottingham Forest vía Star+

11:30 | Brighton & Hove Albion vs West Ham United vía Star+

LaLiga

12:00 | Cádiz vs Almería vía ESPN2, Star+

12:30 | Granada vs Mallorca vía DIRECTV Sports

14:30 | Sevilla vs Girona vía DIRECTV Sports

Serie A

11:30 | Frosinone vs Atalanta vía Star+

11:30 | Monza vs Empoli vía Star+

13:45 | Hellas Verona vs Roma vía Star+

13:45 | Milan vs Torino vía Star+

Bundesliga

8:30 | Freiburg vs Werder Bremen vía Star+

8:30 | Köln vs Wolfsburg vía Star+

8:30 | Bochum vs Borussia Dortmund vía Star+

8:30 | Heidenheim vs Hoffenheim vía Star+

8:30 | Darmstadt 98 vs Union Berlin vía Star+

11:30 | Borussia M’gladbach vs Bayer Leverkusen vía Star+

Primeira Liga

9:30 | Arouca vs Portimonense vía GolTV

12:00 | Farense vs Chaves vía GolTV

14:30 | Gil Vicente vs Benfica vía GolTV

Ligue 1

12:00 | Olympique Marseille vs Brest vía Star+

14:00 | PSG vs Lens vía Star+

MLS

18:30 | Atlanta United vs Nashville SC vía MLS Pass on Apple TV

18:30 | Charlotte vs Los Angeles FC vía MLS Pass on Apple TV

18:30 | Cincinnati vs New York City vía MLS Pass on Apple TV

18:30 | Columbus Crew vs Toronto FC vía MLS Pass on Apple TV

18:30 | DC United vs Philadelphia Union vía MLS Pass on Apple TV

18:30 | CF Montréal vs New England vía MLS Pass on Apple TV

18:30 | New York RB vs Inter Miami vía MLS Pass on Apple TV

18:30 | Orlando City SC vs St. Louis City vía MLS Pass on Apple TV

19:30 | Dallas vs Austin vía MLS Pass on Apple TV

20:30 | Real Salt Lake vs Houston Dynamo vía MLS Pass on Apple TV

21:30 | LA Galaxy vs Chicago Fire vía MLS Pass on Apple TV

21:30 | Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps vía MLS Pass on Apple TV

Liga Argentina

12:30 | San Lorenzo vs Belgrano vía Star+

14:30 | Estudiantes vs Unión Santa Fe vía AFA Play

17:00 | Talleres Córdoba vs Huracán vía Star+, AFA Play, ESPN Argentina

17:00 | Newell’s Old Boys vs Lanús vía AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

19:30 | Tigre vs Racing Club vía AFA Play

Liga de Bolivia

14:00 | Libertad Gran Mamoré vs Atlético Palmaflor vía Tigo Sports

Primera División de Chile

14:00 | Copiapó vs Unión Española vía TNT Sports

16:30 | Universidad Católica vs Ñublense vía TNT Sports

Liga Betplay

16:00 | Envigado vs Junior vía Win Sports

18:10 | Unión Magdalena vs Alianza Petrolera vía Win Sports

20:20 | La Equidad vs Deportes Tolima vía Win Sports

Primera División de Paraguay

16:00 | Sportivo Trinidense vs Tacuary vía Tigo Sports

18:30 | Cerro Porteño vs Libertad vía Tigo Sports

Primera División de Ecuador

13:00 | Independiente del Valle vs Universidad Católica vía Star+

15:30 | Guayaquil City vs Orense vía Star+

18:00 | Mushuc Runa vs Barcelona vía Star+

Liga MX

18:00 | Atlas vs Toluca vía Afizzionados, ViX

20:00 | América vs León vía TUDN

22:05 | Santos Laguna vs Guadalajara vía FOX Sports