Partidos de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 27 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Comerciantes Unidos vs Melgar Liga 1 Max
- 18:00 Universitario vs Cusco GOLPERU
Inglaterra - Premier League
- 6:30 Brentford vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Crystal Palace vs Liverpool Disney+ Premium
- 9:00 Manchester City vs Burnley Disney+ Premium
- 9:00 Leeds United vs AFC Bournemouth Disney+ Premium
- 9:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion ESPN, Disney+ Premium
- 11:30 Nottingham Forest vs Sunderland Disney+ Premium
- 14:00 Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers
España - LaLiga
- 7:00 Getafe vs Levante ESPN3, Disney+ Premium
- 9:15 Atlético Madrid vs Real Madrid DIRECTV Sports
- 11:30 Mallorca vs Deportivo Alavés ESPN 4, Disney+ Premium
- 14:00 Villarreal vs Athletic Club DIRECTV Sports
Italia - Serie A
- 8:00 Como vs Cremonese Disney+ Premium
- 11:00 Juventus vs Atalanta ESPN, Disney+ Premium
- 13:45 Cagliari vs Internazionale Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Mainz 05 vs Borussia Dortmund ESPN2, Disney+ Premium
- 8:30 Wolfsburg vs RB Leipzig Disney+ Premium
- 8:30 Heidenheim vs Augsburg Disney+ Premium
- 8:30 St. Pauli vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium
- 11:30 Borussia M’gladbach vs Eintracht Frankfurt Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 10:00 Lorient vs Monaco Disney+ Premium
- 12:00 Toulouse vs Nantes Disney+ Premium
- 14:05 PSG vs Auxerre ESPN, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Santa Clara vs Tondela GolTV
- 9:30 Moreirense vs Casa Pia
- 12:00 Estrela vs AVS
- 14:30 Estoril vs Sporting CP GolTV
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- 15:00 Japón Sub-20 vs Egipto Sub-20 DIRECTV Sports
- 15:00 Corea del Sur Sub-20 vs Ucrania Sub-20 DIRECTV Sports
- 18:00 Chile Sub-20 vs Nueva Zelanda Sub-20 DIRECTV Sports
- 18:00 Paraguay Sub-20 vs Panamá Sub-20 DIRECTV Sports
Argentina - Liga Profesional
- 12:30 Aldosivi vs Argentinos Juniors ESPN Premium
- 12:30 Gimnasia La Plata vs Rosario Central TNT Sports
- 14:45 San Lorenzo vs Godoy Cruz ESPN Premium
- 17:00 Defensa y Justicia vs Boca Juniors TNT Sports
- 19:15 Talleres Córdoba vs Sarmiento TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Deportivo Pereira vs Unión Magdalena RCN, Win Sports
- 16:10 Alianza vs Llaneros RCN, Win Sports
- 18:20 Deportes Tolima vs Medellín RCN, Win Sports
- 20:30 Atlético Nacional vs Millonarios RCN, Win Sports
México - Liga MX
- 18:00 Atlas vs Necaxa TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW
- 18:00 Pachuca vs Atlético San Luis FOX Mexico, Amazon Prime Video, ViX, Tubi Mexico, Caliente TV
- 20:00 Toluca vs Mazatlán FOX Mexico, Amazon Prime Video, ViX, Tubi Mexico
- 20:00 Monterrey vs Santos Laguna TUDN, Canal 5
- 22:05 América vs Pumas UNAM TUDN, Canal 5