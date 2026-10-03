Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, sábado 3 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 3 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - Liga de Naciones de la UEFA

  • 11:00 Croacia vs Inglaterra ESPN, Disney+ Premium
  • 11:00 Bielorrusia vs San Marino Disney+ Premium
  • 11:00 Estonia vs Luxemburgo Disney+ Premium
  • 11:00 Islandia vs Bulgaria Disney+ Premium
  • 13:45 Macedonia del Norte vs Escocia Disney+ Premium
  • 13:45 Suiza vs Eslovenia Disney+ Premium
  • 13:45 España vs República Checa Disney+ Premium

Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF

  • 16:00 Sint Maarten vs San Vicente / Granadinas YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus, fuboTV, Bluu
  • 21:00 Belice vs Guayana Francesa YouTube, CONCACAF GO

Argentina - Liga Profesional

  • 12:45 Defensa y Justicia vs San Lorenzo TyC Sports Internacional, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, inter
  • 15:00 Atlético Tucumán vs Barracas Central Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
  • 15:00 Newell’s Old Boys vs Lanús TNT Sports, Disney+ Premium

Amistoso

  • 9:00 India vs Brasil SporTV, Globo, Globoplay, Sport TV1, 5Sport
  • 9:00 Uruguay U18 vs Belgium U18
  • 10:00 Rusia vs Namibia Sportbox.ru, Матч!, Okko Спорт, matchtv.ru, NBC TV
  • 10:00 England U18 vs Spain U18
  • 11:00 Senegal Sub-23 vs Gambia Sub-23
  • 13:00 Canadá vs Perú América Televisión, América TVGO, TV 360, Fanatiz, TSN4
  • 14:00 Costa de Marfil vs Camerún CRTV Sports, Radiodiffusion Television Ivorie, RTI La 3, NCI
  • 19:00 Argentina vs Burkina Faso TyC Sports Argentina, Canal 4 El Salvador, Telefe Argentina, TyC Sports Play, TCS GO
  • 21:00 EE. UU. vs México TUDN, Canal 5
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