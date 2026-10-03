Partidos de hoy, sábado 3 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 3 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 11:00 Croacia vs Inglaterra ESPN, Disney+ Premium
- 11:00 Bielorrusia vs San Marino Disney+ Premium
- 11:00 Estonia vs Luxemburgo Disney+ Premium
- 11:00 Islandia vs Bulgaria Disney+ Premium
- 13:45 Macedonia del Norte vs Escocia Disney+ Premium
- 13:45 Suiza vs Eslovenia Disney+ Premium
- 13:45 España vs República Checa Disney+ Premium
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 16:00 Sint Maarten vs San Vicente / Granadinas YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus, fuboTV, Bluu
- 21:00 Belice vs Guayana Francesa YouTube, CONCACAF GO
Argentina - Liga Profesional
- 12:45 Defensa y Justicia vs San Lorenzo TyC Sports Internacional, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, inter
- 15:00 Atlético Tucumán vs Barracas Central Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 15:00 Newell’s Old Boys vs Lanús TNT Sports, Disney+ Premium
Amistoso
- 9:00 India vs Brasil SporTV, Globo, Globoplay, Sport TV1, 5Sport
- 9:00 Uruguay U18 vs Belgium U18
- 10:00 Rusia vs Namibia Sportbox.ru, Матч!, Okko Спорт, matchtv.ru, NBC TV
- 10:00 England U18 vs Spain U18
- 11:00 Senegal Sub-23 vs Gambia Sub-23
- 13:00 Canadá vs Perú América Televisión, América TVGO, TV 360, Fanatiz, TSN4
- 14:00 Costa de Marfil vs Camerún CRTV Sports, Radiodiffusion Television Ivorie, RTI La 3, NCI
- 19:00 Argentina vs Burkina Faso TyC Sports Argentina, Canal 4 El Salvador, Telefe Argentina, TyC Sports Play, TCS GO
- 21:00 EE. UU. vs México TUDN, Canal 5