Redacción EC

Partidos de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 26 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 10:00 | Los Chankas vs Sporting Cristal - Liga 1 Max
  • 11:00 | Alianza Universidad vs Sport Boys - Liga 1 Max
  • 13:15 | ADT vs Alianza Atlético - Liga 1 Max
  • 15:30 | Atlético Grau vs Sport Huancayo - Liga 1 Max

España - LaLiga

  • 14:00 | Girona vs Espanyol - DIRECTV, DGO

Alemania - Bundesliga

  • 13:30 | Bayern München vs Werder Bremen - Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 13:45 | Strasbourg vs Olympique Marseille - ESPN3, Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 | Benfica vs Gil Vicente - GOLTV

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 | Platense vs San Martín San Juan - ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 17:00 | Banfield vs Unión Santa Fe - TNT Sports
  • 19:15 | Central Córdoba SdE vs Tigre - ESPN Premium, Disney+ Premium

Chile - Primera División de Chile

  • 17:00 | Colo-Colo vs Deportes Iquique - Max, TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:00 | Once Caldas vs Boyacá Chicó - RCN, Win Sports
  • 20:10 | Fortaleza CEIF vs Atlético Bucaramanga - RCN, Win Sports

Uruguay - Primera División

  • 18:00 | Wanderers vs Cerro - GOLTV, Disney Plus

Ecuador - Copa Ecuador

  • 19:00 | Deportivo Cuenca Juniors vs La Cantera de Pastaza - DIRECTV, DGO

