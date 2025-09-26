Partidos de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 26 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 10:00 | Los Chankas vs Sporting Cristal - Liga 1 Max
- 11:00 | Alianza Universidad vs Sport Boys - Liga 1 Max
- 13:15 | ADT vs Alianza Atlético - Liga 1 Max
- 15:30 | Atlético Grau vs Sport Huancayo - Liga 1 Max
España - LaLiga
- 14:00 | Girona vs Espanyol - DIRECTV, DGO
Alemania - Bundesliga
- 13:30 | Bayern München vs Werder Bremen - Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 13:45 | Strasbourg vs Olympique Marseille - ESPN3, Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 | Benfica vs Gil Vicente - GOLTV
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 | Platense vs San Martín San Juan - ESPN Premium, Disney+ Premium
- 17:00 | Banfield vs Unión Santa Fe - TNT Sports
- 19:15 | Central Córdoba SdE vs Tigre - ESPN Premium, Disney+ Premium
Chile - Primera División de Chile
- 17:00 | Colo-Colo vs Deportes Iquique - Max, TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 | Once Caldas vs Boyacá Chicó - RCN, Win Sports
- 20:10 | Fortaleza CEIF vs Atlético Bucaramanga - RCN, Win Sports
Uruguay - Primera División
- 18:00 | Wanderers vs Cerro - GOLTV, Disney Plus
Ecuador - Copa Ecuador
- 19:00 | Deportivo Cuenca Juniors vs La Cantera de Pastaza - DIRECTV, DGO