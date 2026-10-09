Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, viernes 9 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 9 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 20:00 Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

España - LaLiga

  • 14:00 Málaga vs Espanyol ESPN 2, Disney+

Alemania - Bundesliga

  • 13:30 Borussia Dortmund vs Werder Bremen Disney+

Francia - Ligue 1

  • 13:45 Lens vs Olympique Lyonnais Disney+

Portugal - Primeira Liga

  • 12:45 Moreirense vs Gil Vicente
  • 14:15 Sporting Braga vs Sporting CP DIRECTV Sports. DGO

Argentina - Liga Profesional

  • 12:30 Aldosivi vs Sarmiento
  • 16:00 Gimnasia La Plata vs Atlético Tucumán
  • 17:30 Instituto vs Boca Juniors ESPN, Disney+
  • 19:45 Unión Santa Fe vs Defensa y Justicia

Bolivia - Primera División

  • 14:00 San Antonio Bulo Bulo vs Real Tomayapo

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:00 Alianza vs Rionegro Águilas RCN, Win Sports
  • 20:10 Once Caldas vs Llaneros RCN, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 13:00 Libertad vs Leones del Norte Zapping
  • 15:30 Delfin vs Mushuc Runa Zapping

Uruguay - Primera División

  • 15:00 Torque vs Danubio Disney+
  • 18:00 Deportivo Maldonado vs Liverpool Disney+

Países Bajos - Eredivisie en Países Bajos

  • 13:00 PSV vs Heerenveen Disney+

VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.