Partidos de hoy, viernes 9 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 9 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 20:00 Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
España - LaLiga
- 14:00 Málaga vs Espanyol ESPN 2, Disney+
Alemania - Bundesliga
- 13:30 Borussia Dortmund vs Werder Bremen Disney+
Francia - Ligue 1
- 13:45 Lens vs Olympique Lyonnais Disney+
Portugal - Primeira Liga
- 12:45 Moreirense vs Gil Vicente
- 14:15 Sporting Braga vs Sporting CP DIRECTV Sports. DGO
Argentina - Liga Profesional
- 12:30 Aldosivi vs Sarmiento
- 16:00 Gimnasia La Plata vs Atlético Tucumán
- 17:30 Instituto vs Boca Juniors ESPN, Disney+
- 19:45 Unión Santa Fe vs Defensa y Justicia
Bolivia - Primera División
- 14:00 San Antonio Bulo Bulo vs Real Tomayapo
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 Alianza vs Rionegro Águilas RCN, Win Sports
- 20:10 Once Caldas vs Llaneros RCN, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 13:00 Libertad vs Leones del Norte Zapping
- 15:30 Delfin vs Mushuc Runa Zapping
Uruguay - Primera División
- 15:00 Torque vs Danubio Disney+
- 18:00 Deportivo Maldonado vs Liverpool Disney+
Países Bajos - Eredivisie en Países Bajos
- 13:00 PSV vs Heerenveen Disney+