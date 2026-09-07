Partidos de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 7 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
España - LaLiga
- 12:00 Getafe vs Celta de Vigo ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile, SCCN
- 14:30 Elche vs Real Sociedad ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile, SCCN
Italia - Serie A
- 11:30 Cagliari vs Lecce Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, SCCN, Disney+ Premium Sur
- 13:45 Udinese vs Lazio Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, SCCN, Disney+ Premium Sur
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Estoril vs Arouca
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Barracas Central vs Argentinos Juniors Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Argentina, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 19:15 Unión Santa Fe vs Instituto ESPN Premium, Disney Plus
Brasil - Brasileirão
- 18:00 Vitória vs Grêmio
Chile - Primera División de Chile
- 18:00 Deportes Limache vs Cobresal TNT Sports, Max
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 Llaneros vs Deportes Tolima Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Viju+ Sport, Sporttv
- 20:00 Llaneros vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 19:00 Emelec vs Manta Zapping
- 19:00 Mushuc Runa vs Leones del Norte Zapping
- 19:00 Orense vs Guayaquil City Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 14:00 Guaraní vs Deportivo RecoletaDIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
- 16:30 Cerro Porteño vs Nacional Asunción Tigo Sports
Uruguay - Primera División
13:00 Albion vs Progreso Disney Plus
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 17:00 Carabobo vs Estudiantes Mérida
- 18:00 UCV vs Academia Puerto Cabello