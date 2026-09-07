Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 7 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

  • 12:00 Getafe vs Celta de Vigo ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile, SCCN
  • 14:30 Elche vs Real Sociedad ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile, SCCN

Italia - Serie A

  • 11:30 Cagliari vs Lecce Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, SCCN, Disney+ Premium Sur
  • 13:45 Udinese vs Lazio Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, SCCN, Disney+ Premium Sur

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 Estoril vs Arouca

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Barracas Central vs Argentinos Juniors Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Argentina, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 19:15 Unión Santa Fe vs Instituto ESPN Premium, Disney Plus

Brasil - Brasileirão

  • 18:00 Vitória vs Grêmio

Chile - Primera División de Chile

  • 18:00 Deportes Limache vs Cobresal TNT Sports, Max

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:00 Llaneros vs Deportes Tolima Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Viju+ Sport, Sporttv
  • 20:00 Llaneros vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 19:00 Emelec vs Manta Zapping
  • 19:00 Mushuc Runa vs Leones del Norte Zapping
  • 19:00 Orense vs Guayaquil City Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 14:00 Guaraní vs Deportivo RecoletaDIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
  • 16:30 Cerro Porteño vs Nacional Asunción Tigo Sports

Uruguay - Primera División

13:00 Albion vs Progreso Disney Plus

Venezuela - Primera División de Venezuela

  • 17:00 Carabobo vs Estudiantes Mérida
  • 18:00 UCV vs Academia Puerto Cabello
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