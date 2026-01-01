Redacción EC
Partidos de hoy, jueves 1 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 1 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 12:30 Liverpool vs Leeds United ESPN, Disney Plus
  • 12:30 Crystal Palace vs Fulham Disney Plus
  • 15:00 Brentford vs Tottenham Disney Plus
  • 15:00 Sunderland vs Manchester City

Inglaterra - Championship

  • 7:30 Blackburn Rovers vs Wrexham Disney Plus
  • 10:00 Southampton vs Millwall Disney Plus
  • 10:00 Ipswich Town vs Oxford United
  • 10:00 Swansea City vs West Bromwich Albion
  • 10:00 Hull City vs Stoke City
  • 10:00 Watford vs Birmingham City
  • 10:00 Preston North End vs Sheffield Wednesday
  • 10:00 Bristol City vs Portsmouth
  • 10:00 Derby County vs Middlesbrough
  • 10:00 Charlton Athletic vs Coventry City
  • 10:00 Queens Park Rangers vs Norwich City
  • 12:30 Sheffield United vs Leicester City Disney Plus

