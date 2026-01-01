Partidos de hoy, jueves 1 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 1 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 12:30 Liverpool vs Leeds United ESPN, Disney Plus
- 12:30 Crystal Palace vs Fulham Disney Plus
- 15:00 Brentford vs Tottenham Disney Plus
- 15:00 Sunderland vs Manchester City
Inglaterra - Championship
- 7:30 Blackburn Rovers vs Wrexham Disney Plus
- 10:00 Southampton vs Millwall Disney Plus
- 10:00 Ipswich Town vs Oxford United
- 10:00 Swansea City vs West Bromwich Albion
- 10:00 Hull City vs Stoke City
- 10:00 Watford vs Birmingham City
- 10:00 Preston North End vs Sheffield Wednesday
- 10:00 Bristol City vs Portsmouth
- 10:00 Derby County vs Middlesbrough
- 10:00 Charlton Athletic vs Coventry City
- 10:00 Queens Park Rangers vs Norwich City
- 12:30 Sheffield United vs Leicester City Disney Plus