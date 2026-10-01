Partidos de hoy, jueves 1 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 1 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 11:00 Azerbaiyán vs Liechtenstein ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Gales vs Noruega Disney+ Premium
- 13:45 Grecia vs Países Bajos ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Alemania vs Serbia Disney+ Premium
- 13:45 Dinamarca vs Portugal ESPN, Disney+ Premium
- 13:45 Israel vs Kosovo Disney+ Premium
- 13:45 República de Irlanda vs Austria Disney+ Premium
- 13:45 Malta vs Gibraltar Disney+ Premium
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 14:00 Islas Vírgenes Británicas vs Montserrat YouTube, CONCACAF GO, ViX
- 15:00 U.S. Virgin Islands vs Saint Martin YouTube, CONCACAF GO, ViX
- 16:00 Dominica vs Guyana YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus, fuboTV
- 17:00 Curazao vs Trinidad y Tobago YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2, fuboTV
- 18:00 Anguila vs Antigua y Barbuda YouTube, CONCACAF GO, ViX
- 19:00 Islas Caimán vs Puerto Rico YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus, fuboTV
- 19:00 República Dominicana vs Haití YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2, fuboTV
- 21:00 Nicaragua vs Costa Rica YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2, fuboTV
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 Inter Bogotá vs Once Caldas Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Argentina - Copa Argentina
- 19:15 Platense vs Estudiantes TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, inter
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 11:45 Austria Wien vs Inter Milano ESPN 4, Disney+ Premium
- 11:45 Køge Kvinder vs Servette Chênois Féminin Disney+ Premium
- 14:00 PSG vs OH Leuven Disney+ Premium
- 14:00 Manchester City vs Real Madrid Disney+ Premium, ESPN 5
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 20:30 Seattle Sounders FC vs Sporting KC Apple TV
Paraguay - Copa Paraguay
- 17:00 Olimpia vs Sportivo Luqueño Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
Bolivia - Copa de la División Profesional
- 17:30 Bolívar vs Gualberto Villarroel SJ Entel Gol
- 19:30 Blooming vs Independiente Petrolero Entel Gol
Mundo - Amistoso
- 5:10 Japón vs Ecuador TC Television, Teleamazonas