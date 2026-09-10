Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 10 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 11:45 Fenerbahçe vs Roma ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fox Sports Argentina, TNT Brasil, Zapping
  • 11:45 PSV vs Shakhtar Donetsk ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN2 Argentina, Space Brazil, Zapping
  • 14:00 Slavia Praha vs Lens ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN3 Argentina, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina
  • 14:00 Manchester United vs Sabah ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, Space Brazil, Zapping
  • 14:00 Como vs RB Leipzig Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Fox Sports Argentina, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina
  • 14:00 Bayern München vs Bodø / Glimt Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Fox Sports Argentina, Space Brazil, Zapping

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 Estrela vs Sporting Braga Disney+ Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:00 Millonarios vs Deportivo Cali RCN, Win Sports

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 19:30 Cienciano vs Torque Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 19:30 Independiente del Valle vs Flamengo ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina, Paramount+

Ecuador - Copa Ecuador

  • 15:00 Astillero vs Universidad Católica DirecTV

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

  • 20:06 Marathón vs Alajuelense Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Paramount+
  • 22:06 Firpo vs Olimpia Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Paramount+
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