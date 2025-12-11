Partidos de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 11 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 12:45 Utrecht vs Nottingham Forest Paramount+
- 12:45 Ferencváros vs Rangers Paramount+
- 12:45 Sturm Graz vs Crvena Zvezda Paramount+
- 12:45 Ludogorets vs PAOK Paramount+
- 12:45 Midtjylland vs Genk Paramount+
- 12:45 Dinamo Zagreb vs Real Betis Paramount+
- 12:45 Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv Paramount+
- 12:45 Young Boys vs Lille Paramount+
- 12:45 Nice vs Sporting Braga Paramount+
- 15:00 FCSB vs Feyenoord Paramount+
- 15:00 Celtic vs Roma Paramount+
- 15:00 Celta de Vigo vs Bologna Paramount+
- 15:00 Basel vs Aston Villa Paramount+
- 15:00 Freiburg vs Salzburg Paramount+
- 15:00 Panathinaikos vs Viktoria Plzeň Paramount+
- 15:00 Porto vs Malmö FF Paramount+
- 15:00 Brann vs Fenerbahçe Paramount+
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 12:45 Samsunspor vs AEK Athens Paramount+
- 12:45 Noah vs Legia Warszawa Paramount+
- 12:45 Drita vs AZ Paramount+
- 12:45 Škendija 79 vs Slovan Bratislava Paramount+
- 12:45 Jagiellonia Białystok vs Rayo Vallecano Paramount+
- 12:45 Häcken vs AEK Larnaca Paramount+
- 12:45 CSU Craiova vs Sparta Praha Paramount+
- 12:45 Fiorentina vs Dynamo Kyiv Paramount+
- 12:45 Breidablik vs Shamrock Rovers Paramount+
- 15:00 Shelbourne vs Crystal Palace Paramount+
- 15:00 KuPS vs Lausanne Sport Paramount+
- 15:00 Rijeka vs Celje Paramount+
- 15:00 Lincoln Red Imps vs Sigma Olomouc Paramount+
- 15:00 Rapid Wien vs Omonia Nicosia Paramount+
- 15:00 Lech Poznań vs Mainz 05 Paramount+
- 15:00 Raków Częstochowa vs Zrinjski Paramount+
- 15:00 Aberdeen vs Strasbourg Paramount+
México - Liga MX
- 21:00 Tigres UANL vs Toluca TUDN, Azteca 7, Canal 5
Brasil - Copa de Brasil
- 18:30 Vasco da Gama vs Fluminense Globoplay, Zapping
Inglaterra - Women’s Super League
- 14:00 Aston Villa vs Liverpool ESPN
Guatemala - Liga Nacional
- 16:00 Mixco vs Achuapa Claro Sports
- 21:00 Antigua GFC vs Xelajú ViX, Tigo Sports
Copa Árabe
- 9:30 Marruecos vs Siria Fanatiz, fuboTV
- 12:30 Palestina vs Arabia Saudita Fanatiz, fuboTV