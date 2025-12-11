Redacción EC
Partidos de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 11 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - Liga Europa de la UEFA

  • 12:45 Utrecht vs Nottingham Forest Paramount+
  • 12:45 Ferencváros vs Rangers Paramount+
  • 12:45 Sturm Graz vs Crvena Zvezda Paramount+
  • 12:45 Ludogorets vs PAOK Paramount+
  • 12:45 Midtjylland vs Genk Paramount+
  • 12:45 Dinamo Zagreb vs Real Betis Paramount+
  • 12:45 Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv Paramount+
  • 12:45 Young Boys vs Lille Paramount+
  • 12:45 Nice vs Sporting Braga Paramount+
  • 15:00 FCSB vs Feyenoord Paramount+
  • 15:00 Celtic vs Roma Paramount+
  • 15:00 Celta de Vigo vs Bologna Paramount+
  • 15:00 Basel vs Aston Villa Paramount+
  • 15:00 Freiburg vs Salzburg Paramount+
  • 15:00 Panathinaikos vs Viktoria Plzeň Paramount+
  • 15:00 Porto vs Malmö FF Paramount+
  • 15:00 Brann vs Fenerbahçe Paramount+

Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA

  • 12:45 Samsunspor vs AEK Athens Paramount+
  • 12:45 Noah vs Legia Warszawa Paramount+
  • 12:45 Drita vs AZ Paramount+
  • 12:45 Škendija 79 vs Slovan Bratislava Paramount+
  • 12:45 Jagiellonia Białystok vs Rayo Vallecano Paramount+
  • 12:45 Häcken vs AEK Larnaca Paramount+
  • 12:45 CSU Craiova vs Sparta Praha Paramount+
  • 12:45 Fiorentina vs Dynamo Kyiv Paramount+
  • 12:45 Breidablik vs Shamrock Rovers Paramount+
  • 15:00 Shelbourne vs Crystal Palace Paramount+
  • 15:00 KuPS vs Lausanne Sport Paramount+
  • 15:00 Rijeka vs Celje Paramount+
  • 15:00 Lincoln Red Imps vs Sigma Olomouc Paramount+
  • 15:00 Rapid Wien vs Omonia Nicosia Paramount+
  • 15:00 Lech Poznań vs Mainz 05 Paramount+
  • 15:00 Raków Częstochowa vs Zrinjski Paramount+
  • 15:00 Aberdeen vs Strasbourg Paramount+

México - Liga MX

  • 21:00 Tigres UANL vs Toluca TUDN, Azteca 7, Canal 5

Brasil - Copa de Brasil

  • 18:30 Vasco da Gama vs Fluminense Globoplay, Zapping

Inglaterra - Women’s Super League

  • 14:00 Aston Villa vs Liverpool ESPN

Guatemala - Liga Nacional

  • 16:00 Mixco vs Achuapa Claro Sports
  • 21:00 Antigua GFC vs Xelajú ViX, Tigo Sports

Copa Árabe

  • 9:30 Marruecos vs Siria Fanatiz, fuboTV
  • 12:30 Palestina vs Arabia Saudita Fanatiz, fuboTV

