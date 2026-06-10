Partidos de hoy, jueves 11 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 11 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Copa del Mundo

14:00 | México vs Sur África - DIRECTV Sports, América TV, Disney Plus, Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7

21:00 | Corea del Sur vs. República Checa - DIRECTV Sports, DGO, Paramount+