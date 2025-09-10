Partidos de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 11 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Argentina - Liga Profesional

18:00 Belgrano vs San Martín San Juan TyC Sports Internacional

Uruguay - Copa Uruguay

18:30 Nacional vs Plaza Colonia GOLTV, Disney Plus, VTV

18:30 Universitario de Salto vs. Atlético Florida

18:30 Cerro Largo vs Tacuarembó