Por Redacción EC

Partidos de hoy, jueves 12 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 12 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 15:00 Brentford vs Arsenal ESPN2, Disney+ Premium

España - Copa del Rey

  • 15:00 Atlético Madrid vs Barcelona América Televisión, Movistar Deportes

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 20:00 Cruz Azul vs Vancouver FC Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Tigre vs Aldosivi ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 19:15 Argentinos Juniors vs River Plate TNT Sports, Disney+ Premium

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 Athletico-PR vs Santos Fanatiz
  • 17:30 Fluminense vs Botafogo Fanatiz
  • 18:00 Corinthians vs RB Bragantino Fanatiz
  • 19:30 Internacional vs Palmeiras Fanatiz

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:10 Boyacá Chicó vs Jaguares de Córdoba RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 18:20 Once Caldas vs Junior RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 Atlético Nacional vs Fortaleza CEIF RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 19:30 Universidad Católica vs Juventud ESPN, Disney+ Premium

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Se lesionó Leo Messi: Inter Miami postergó amistoso ante Independiente del Valle
Fútbol mundial

Se lesionó Leo Messi: Inter Miami postergó amistoso ante Independiente del Valle

Mira Sky Sports en directo online - Ver partido de FC Barcelona vs Atlético Madrid por semis de Copa del Rey
Fútbol mundial

Mira Sky Sports en directo online - Ver partido de FC Barcelona vs Atlético Madrid por semis de Copa del Rey

Mira Espn en directo online - Ver partido de FC Barcelona vs Atlético Madrid por semis de Copa del Rey
Fútbol mundial

Mira Espn en directo online - Ver partido de FC Barcelona vs Atlético Madrid por semis de Copa del Rey

Futbolistas de 2 de Mayo se comunicaban en Guaraní con su entrenador para no revelar su estrategia en Matute por Copa Libertadores | VIDEO
Fútbol mundial

Futbolistas de 2 de Mayo se comunicaban en Guaraní con su entrenador para no revelar su estrategia en Matute por Copa Libertadores | VIDEO