Partidos de hoy, jueves 12 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Brentford vs Arsenal ESPN2, Disney+ Premium
España - Copa del Rey
- 15:00 Atlético Madrid vs Barcelona América Televisión, Movistar Deportes
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 20:00 Cruz Azul vs Vancouver FC Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Tigre vs Aldosivi ESPN Premium, Disney+ Premium
- 19:15 Argentinos Juniors vs River Plate TNT Sports, Disney+ Premium
Brasil - Brasileirão
- 17:00 Athletico-PR vs Santos Fanatiz
- 17:30 Fluminense vs Botafogo Fanatiz
- 18:00 Corinthians vs RB Bragantino Fanatiz
- 19:30 Internacional vs Palmeiras Fanatiz
Colombia - Categoría Primera A
- 16:10 Boyacá Chicó vs Jaguares de Córdoba RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 18:20 Once Caldas vs Junior RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 Atlético Nacional vs Fortaleza CEIF RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 Universidad Católica vs Juventud ESPN, Disney+ Premium
