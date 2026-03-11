Partidos de hoy, jueves 12 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 12 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Europa League
- 12:45 Bologna vs Roma ESPN 3, Disney+ Premium
- 12:45 Lille vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium
- 12:45 Panathinaikos vs Real Betis Disney+ Premium, ESPN
- 12:45 Stuttgart vs Porto ESPN 4, Disney+ Premium
- 15:00 Celta de Vigo vs Olympique Lyon ESPN3, Disney+ Premium
- 15:00 Ferencváros vs Sporting Braga Disney+ Premium, ESPN 5
- 15:00 Genk vs Freiburg ESPN 4, Disney+ Premium
- 15:00 Nottingham Forest vs Midtjylland ESPN, Disney+ Premium
Europa - UEFA Conference League
- 12:45 AZ vs Sparta Praha Disney+ Premium
- 12:45 Lech Poznań vs Shakhtar Donetsk Disney+ Premium
- 12:45 Rijeka vs Strasbourg Disney+ Premium
- 12:45 Samsunspor vs Rayo Vallecano Disney+ Premium
- 15:00 Crystal Palace vs AEK Larnaca Disney+ Premium
- 15:00 Sigma Olomouc vs Mainz 05 Disney+ Premium
- 15:00 Fiorentina vs Raków Częstochowa Disney+ Premium
- 15:00 Celje vs AEK Athens Disney+ Premium
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 19:00 Cincinnati vs Tigres UANL Disney+ Premium
- 21:00 Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders FC Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Deportivo Riestra vs Gimnasia Mendoza TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, Disney+ Premium
- 15:00 Defensa y Justicia vs Central Córdoba Fanatiz, TNT Sports, Max
- 17:15 Estudiantes Río Cuarto vs Belgrano Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium, Disney+ Premium
- 17:15 Talleres Córdoba vs Instituto TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
- 19:30 Huracán vs River Plate Disney+ Premium, ESPN 5, Fanatiz
Brasil - Brasileirao
- 17:00 Remo vs Fluminense Fanatiz, Canal del Futbol
- 17:30 Vasco da Gama vs Palmeiras Fanatiz, Win Sports
- 18:00 Sao Paulo vs Chapecoense Fanatiz
- 19:30 Gremio vs RB Bragantino Fanatiz, Win Sports
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 Medellín vs Juventud ESPN, Disney+ Premium, ESPN Premium, Fox Sports 2
Sudamérica - Copa Libertadores Sub-20
- 17:00 Club Nacional Sub-20 vs LDU Quito Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
- 19:00 S. Wanderers Sub-20 vs Belgrano Sub-20 DIRECTV Sports, DGO