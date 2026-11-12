Partidos de hoy, jueves 12 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, jueves 12 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 12:00 Armenia vs Chipre Disney+ Premium
- 12:00 Turquía vs Bélgica ESPN2, Disney+ Premium
- 14:45 San Marino vs Bielorrusia Disney+ Premium
- 14:45 Montenegro vs Letonia Disney+ Premium
- 14:45 Albania vs Finlandia Disney+ Premium
- 14:45 Italia vs Francia ESPN, Disney+ Premium
- 14:45 Inglaterra vs Croacia ESPN2, Disney+ Premium
- 14:45 República Checa vs España ESPN3, Disney+ Premium
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 14:00 Islas Caimán vs Guyana YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX
- 14:00 Barbados vs Guadalupe YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX
- 15:00 Bonaire vs Cuba YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX
- 17:00 Aruba vs Martinica YouTube, CONCACAF GO, Telearuba, Bluu, ViX
- 18:00 Antigua y Barbuda vs Trinidad y Tobago YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus, fuboTV
- 19:30 Curazao vs Panamá YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA
España - Copa del Rey
- 12:30 Calvo Sotelo vs Albacete CMM TV
- 13:00 Tarancón vs Levante Movistar+, M+ LALIGA TV 2
- 13:00 Navalcarnero vs Real Betis Movistar+, M+ LALIGA TV
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Atlético Bucaramanga vs Fortaleza CEIF Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 16:00 Deportivo Pereira vs América de Cali Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanati
- 16:00 Millonarios vs Alianza Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 16:00 Llaneros vs Boyacá Chicó Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 16:00 Inter Bogotá vs Santa Fe Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 16:00 Deportivo Pasto vs Junior Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 16:00 Deportivo Cali vs Deportes Tolima Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 16:00 Cúcuta Deportivo vs Jaguares de Córdoba Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 16:00 Atlético Nacional vs Once Caldas Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 16:00 Rionegro Águilas vs Medellín Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 18:00 Cerro Largo vs Progreso Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Argentina - Supercopa Argentina
- 18:00 Estudiantes vs Independiente Rivadavia Disney+ Premium, ESPN
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 12:45 Barcelona vs Arsenal ESPN3, Disney+ Premium
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