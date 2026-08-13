Partidos de hoy, jueves 13 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 13 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 12:00 Paphos vs Salzburg Sport TV4, Cytavision on the Go, Cytavision Sports 2, Sport TV Multiscreen, Servus TV
- 12:00 Omonia Nicosia vs Lincoln Red Imps Cytavision Sports 1, Cytavision on the Go, Omonoia TV
- 12:00 CSU Craiova vs KuPS Club Channel (away), Digi Sport 1 Romania, Digi Online, Prima Sport 1, Orange TV Go
- 12:00 Beşiktaş vs Hradec KrálovéS Sport+, Moja TV, OnePlay, Arena Sport 2, Nova Sport 5 CZ
- 12:00 Górnik Zabrze vs Ferencváros Onefootball, 5Sport, Polsat Sport 1, Polsat Box Go, M4 Sports
- 12:30 Víkingur Reykjavík vs Thun SRF info, RTS Sport, Blue Sport, SÝN Sport Ísland, SRF Play
- 12:30 KÍ vs Lech Poznań Cпорт 1, TVP2, sport.tvp.pl, TVP Sport App, Moja TV
- 13:00 CSKA Sofia vs Maccabi Tel Aviv Onefootball, Sport 1, Diema Sport, Play Diema Xtra
- 13:30 Anderlecht vs PAOK Sport TV2, Club RTL, Proximus Pickx, Sport TV Multiscreen, Arena Sport 1 Slovakia
- 13:30 Rangers vs Jagiellonia Białystok Rangers TV, Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsat Sport Premium 2, Moja TV
- 13:45 Hearts vs Benfica Hearts TV, Canal Gol Brazil, 5 Live, Sport TV Multiscreen, Sport TV5
- 14:00 Egnatia Rrogozhinë vs Shamrock Rovers
Partido Amistoso Internacional
- 7:00 Racing Ferrol vs Real Avilés
- 7:30 Bali United vs Sabah Vidio
- 11:00 Latte Dolce vs Santa Teresa
- 13:00 Gimnàstic Tarragona vs Huesca
- 13:00 Atlético Madrid II vs Mirandés
Norteamérica - Leagues Cup
- 18:00 Philadelphia Union vs Santos Laguna Apple TV
- 18:30 New York City vs Necaxa Apple TV
- 19:30 América vs Austin Apple TV
- 20:00 Cruz Azul vs Chicago Fire Apple TV
- 21:30 Portland Timbers vs Tijuana MLS Season Pass
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Santos vs Macará Disney+ Premium Chile, ESPN Brazil, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports Ecuador
- 17:00 Vasco da Gama vs Olimpia ESPN2 Colombia, DIRECTV Sports Peru, DGO, ESPN3 Argentina, DIRECTV Sports Chile
- 19:30 Cienciano vs Botafogo ESPN3 Colombia, DIRECTV Sports Peru, DGO, ESPN3 Argentina, DIRECTV Sports Chile
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Mirassol vs LDU Quito ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN4 Brazil, Fox Sports 2 Argentina, Zapping
- 19:30 Rosario Central vs Corinthians ESPN2, Disney+ Premium Chile