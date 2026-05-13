Partidos de hoy jueves 14 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
España - LaLiga
- 12:00 Valencia vs Rayo Vallecano DIRECTV Sports, DGO
- 13:00 Girona vs Real Sociedad ESPN 4, Disney+ Premium
- 14:30 Real Madrid vs Real Oviedo DIRECTV Sports, DGO
Bolivia - Primera División
- 17:00 Real Potosí vs ABB Entel TV, Entel Gol
- 19:00 Oriente Petrolero vs Guabirá Entel TV, Entel Gol
Paraguay - Primera División
- 15:00 Libertad vs 2 de Mayo DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Brasil - Copa de Brasil
- 16:00 Chapecoense vs Botafogo SporTV, Premiere, Globoplay, Zapping
- 17:00 Confiança vs Gremio Amazon Prime Video
- 17:00 Atlético Goianiense vs Athletico-PR SporTV, Premiere, Globoplay, Zapping
- 17:30 Corinthians vs Barra Amazon Prime Video
- 18:00 CRB vs Fortaleza Amazon Prime Video
- 19:30 Vitória vs Flamengo DIRECTV Sports, DGO
Ecuador - Copa Ecuador
- 15:00 Astillero vs Guayaquil City DIRECTV Sports, DGO
México - Liga MX
- 20:00 Pachuca vs Pumas UNAM TUDN, ViX, FOX One
Arabia Saudita - Saudí Pro League
- 10:55 Al Fateh vs Al Najma
- 13:00 Al Ittifaq vs Al Ittihad
- 13:00 Al Quadisiya vs Al Hazm