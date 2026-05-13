Por Redacción EC

Partidos de hoy jueves 14 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 14 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

  • 12:00 Valencia vs Rayo Vallecano DIRECTV Sports, DGO
  • 13:00 Girona vs Real Sociedad ESPN 4, Disney+ Premium
  • 14:30 Real Madrid vs Real Oviedo DIRECTV Sports, DGO

Bolivia - Primera División

  • 17:00 Real Potosí vs ABB Entel TV, Entel Gol
  • 19:00 Oriente Petrolero vs Guabirá Entel TV, Entel Gol

Paraguay - Primera División

  • 15:00 Libertad vs 2 de Mayo DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Brasil - Copa de Brasil

  • 16:00 Chapecoense vs Botafogo SporTV, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 17:00 Confiança vs Gremio Amazon Prime Video
  • 17:00 Atlético Goianiense vs Athletico-PR SporTV, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 17:30 Corinthians vs Barra Amazon Prime Video
  • 18:00 CRB vs Fortaleza Amazon Prime Video
  • 19:30 Vitória vs Flamengo DIRECTV Sports, DGO

Ecuador - Copa Ecuador

  • 15:00 Astillero vs Guayaquil City DIRECTV Sports, DGO

México - Liga MX

  • 20:00 Pachuca vs Pumas UNAM TUDN, ViX, FOX One

Arabia Saudita - Saudí Pro League

  • 10:55 Al Fateh vs Al Najma
  • 13:00 Al Ittifaq vs Al Ittihad
  • 13:00 Al Quadisiya vs Al Hazm

VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.