Partidos de hoy, jueves 15 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 15 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

Italia - Serie A

12:30 Verona vs Bologna ESPN, Disney+ Premium

14:45 Como vs Milan ESPN, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

14:30 Augsburg vs Union Berlin Disney+ Premium

España - Copa del Rey

15:00 Burgos vs Valencia América TV GO

15:00 Racing Santander vs Barcelona América TV

Sudamérica - Serie Río de la Plata

16:00 Progreso vs Atlético Tucumán Disney+ Premium

18:45 Olimpia vs Colo-Colo Disney+ Premium

Colombia - Superliga Colombiana

19:30 Junior vs Santa Fe RCN