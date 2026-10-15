Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 15 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 11:45 Torreense vs Sunderland Disney+ Premium
- 11:45 Sparta Praha vs Lillestrøm Disney+ Premium
- 11:45 Salzburg vs Milan ESPN, Disney+ Premium
- 11:45 Union Saint-Gilloise vs Real Sociedad ESPN 4, Disney+ Premium
- 11:45 Olympique Lyonnais vs Crystal Palace ESPN2, Disney+ Premium
- 11:45 Lech Poznań vs Bayer Leverkusen ESPN3, Disney+ Premium
- 11:45 Celje vs Omonia Nicosia Disney+ Premium
- 11:45 AZ vs Hapoel Be’er Sheva Disney+ Premium
- 14:00 Benfica vs Celtic ESPN3, Disney+ Premium
- 14:00 Rennes vs OFI Disney+ Premium
- 14:00 AFC Bournemouth vs Sturm Graz ESPN 4, Disney+ Premium
- 14:00 Celta de Vigo vs Juventus ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Dinamo Zagreb vs Anderlecht Disney+ Premium
- 14:00 Ferencváros vs Viktoria Plzeň Disney+ Premium
- 14:00 Hoffenheim vs Beşiktaş Disney+ Premium
- 14:00 Jagiellonia Białystok vs Ararat-Armenia Disney+ Premium
- 14:00 Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 NEC vs Levski Sofia Disney+ Premium
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 11:45 CSKA Sofia vs Monaco Disney+ Premium
- 11:45 CSU Craiova vs Getafe Disney+ Premium
- 11:45 Egnatia Rrogozhinë vs Midtjylland Disney+ Premium
- 11:45 Gent vs AGF Disney+ Premium
- 11:45 Hajduk Split vs Ajax Disney+ Premium
- 11:45 KuPS vs Trabzonspor Disney+ Premium
- 11:45 Lugano vs Crvena Zvezda Disney+ Premium
- 11:45 Mjällby vs Inter Club d’Escaldes Disney+ Premium
- 11:45 Panathinaikos vs Borac Banja Luka Disney+ Premium
- 11:45 Riga vs Kairat Disney+ Premium
- 14:00 Twente vs Thun Disney+ Premium
- 14:00 Sint-Truiden vs Iberia 1999 Disney+ Premium
- 14:00 Hearts vs Nordsjælland Disney+ Premium
- 14:00 Freiburg vs Jablonec Disney+ Premium
- 14:00 København vs Sporting Braga Disney+ Premium
- 14:00 Brighton & Hove Albion vs Kauno Žalgiris Disney+ Premium
- 14:00 Brann vs Lincoln Red Imps Disney+ Premium
- 14:00 Atalanta vs Paphos Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 18:00 Huracán vs Gimnasia La Plata Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina, TyC Sports Internacional
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 Estudiantes vs Flamengo ESPN, Disney+ Premium
Inglaterra - League One
- 14:00 Mansfield Town vs Oxford United Disney+ Premium
Rusia - Copa de Rusia
- 10:30 Rubin Kazan’ vs Orenburg DIRECTV Sports, DGO
- 12:45 Rodina Moskva vs Spartak Moskva DIRECTV Sports, DGO
Colombia - Copa Colombia
- 18:00 Inter Bogotá vs Llaneros Win Play, Fanatiz
Uruguay - Copa Uruguay
- 14:00 Central Español vs Danubio DIRECTV Sports Uruguay
- 18:00 Nacional vs Rentistas DIRECTV Sports Uruguay