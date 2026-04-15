Partidos de hoy, jueves 16 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy, jueves 16 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Europa League
- 11:45 Celta de Vigo vs Freiburg ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Aston Villa vs Bologna ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 Real Betis vs Sporting Braga ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Nottingham Forest vs Porto ESPN 4, Disney+ Premium
Europa - UEFA Conference League
- 11:45 AZ vs Shakhtar Donetsk Disney+ Premium
- 14:00 AEK Athens vs Rayo Vallecano Disney+ Premium
- 14:00 Strasbourg vs Mainz 05 Disney+ Premium
- 14:00 Fiorentina vs Crystal Palace Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Atlético Mineiro vs Juventud DIRECTV Sports, ESPN
- 17:00 Tigre vs Macará Disney+ Premium, ESPN, DIRECTV Sports
- 19:30 RB Bragantino vs Blooming Disney+ Premium, ESPN
- 19:30 San Lorenzo vs Deportivo Cuenca DIRECTV Sports
- 21:00 Cienciano vs Academia Puerto Cabello ESPN3, Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Lanús vs Always Ready Disney+ Premium, ESPN 5
- 17:00 Palmeiras vs Sporting Cristal ESPN2, Disney+ Premium
- 19:30 Flamengo vs Medellín ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 Peñarol vs Platense ESPN2, Disney+ Premium, Fox Sports
Inglaterra - League Two
- 14:00 Bromley vs Cambridge United Disney+ Premium
Asia - AFC Champions League Elite
- 11:15 Al Sadd vs Vissel Kobe Disney+ Premium