Por Redacción EC

Partidos de hoy, jueves 16 de abril de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 16 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Europa League

  • 11:45 Celta de Vigo vs Freiburg ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Aston Villa vs Bologna ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:00 Real Betis vs Sporting Braga ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Nottingham Forest vs Porto ESPN 4, Disney+ Premium

Europa - UEFA Conference League

  • 11:45 AZ vs Shakhtar Donetsk Disney+ Premium
  • 14:00 AEK Athens vs Rayo Vallecano Disney+ Premium
  • 14:00 Strasbourg vs Mainz 05 Disney+ Premium
  • 14:00 Fiorentina vs Crystal Palace Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Atlético Mineiro vs Juventud DIRECTV Sports, ESPN
  • 17:00 Tigre vs Macará Disney+ Premium, ESPN, DIRECTV Sports
  • 19:30 RB Bragantino vs Blooming Disney+ Premium, ESPN
  • 19:30 San Lorenzo vs Deportivo Cuenca DIRECTV Sports
  • 21:00 Cienciano vs Academia Puerto Cabello ESPN3, Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 Lanús vs Always Ready Disney+ Premium, ESPN 5
  • 17:00 Palmeiras vs Sporting Cristal ESPN2, Disney+ Premium
  • 19:30 Flamengo vs Medellín ESPN, Disney+ Premium
  • 19:30 Peñarol vs Platense ESPN2, Disney+ Premium, Fox Sports

Inglaterra - League Two

  • 14:00 Bromley vs Cambridge United Disney+ Premium

Asia - AFC Champions League Elite

  • 11:15 Al Sadd vs Vissel Kobe Disney+ Premium
Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.